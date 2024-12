La macchina per gelato ideale per casa e piccola ristorazione

Perfetta per chi cerca qualità e prestazioni professionali, la macchina per gelato Cube può preparare fino a 1,5 kg (1,5 quart) di gelato, sorbetto o granite in appena un’ora. Adatta a lavorare con miscele fatte in casa, in polvere o liquide, si distingue per il suo design italiano brevettato che unisce stile e funzionalità.

Le Macchine per Gelato Cube

Costruzione di alta qualità e prestazioni affidabili

Interamente costruita in acciaio inox lucido e satinato, compresa la spatola, garantisce resistenza e durabilità. È dotata di un compressore integrato che permette una produzione continua di freddo e di un motoriduttore con ingranaggi completamente in acciaio, per una performance affidabile e costante.

I controlli sono semplici e intuitivi, mentre il coperchio trasparente con sistema di sicurezza ferma automaticamente la spatola quando viene rimosso, assicurando un utilizzo pratico e sicuro. La macchina è personalizzabile nei colori su richiesta grazie a una verniciatura a polvere atossica.

Le macchine per gelato Cube sono completamente fabbricate artigianalmente in Italia

Pensata nel rispetto dell’ambiente, è realizzata con materiali sostenibili, utilizza imballaggi riciclabili, è dotata di un motore ad alta efficienza energetica e impiega un refrigerante che tutela lo strato di ozono.

Completamente fabbricata artigianalmente in Italia, rappresenta la perfetta fusione tra tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza unica nel preparare gelati e dessert freddi.

Cube Srl

Via Mezzadra 10 - 27054 Montebello della Battaglia (Pv)

Tel +39 0383 890114

© Riproduzione riservata