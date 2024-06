Lo chef stellato Johan Scott Valentine è il nuovo brand ambassador di Tecnoinox

Per il suo quarantesimo anniversario, Tecnoinox Srl ha annunciato una collaborazione biennale con Johan Scott Valentine, rinomato executive chef stellato e F&B designer, che assume il ruolo di nuovo brand ambassador dell'azienda.

«Sono entusiasta di avviare questa collaborazione con Tecnoinox - ha commentato chef Scott Valentine. Il cambiamento è un elemento cruciale, tanto che il mio motto è: "We cannot become what we want by remaining the same". Nel mio lavoro, ho l'opportunità di confrontarmi con profesionisti diversi, dai proprietari agli chef, fino ai fornitori. Questa esperienza mi ha permesso di riconoscere immediatamente l'approccio distintivo di Tecnoinox. La loro attenzione minuziosa ai dettagli e la straordinaria capacità di integrare tecnologie all'avanguardia sono qualità che non solo semplificano il lavoro, ma aggiungono valore alle cucine».

Questa partnership di assoluto prestigio riafferma la missione di Tecnoinox di fornire attrezzature di alta qualità e innovazione che rispondono alle esigenze dei professionisti dell'Horeca in tutto il mondo. Chef Valentine, infatti, vanta oltre 25 anni di esperienza come executive chef e Food & Beverage designer per catena alberghiere leader tra cui Hilton Worldwide, NH Hotel Group e Rotana Hotel Management Corporation.

«La nostra visione è sempre stata chiara: partire dall'alta qualità dei materiali e dal controllo sull'intero processo produttivo per proporre soluzioni di cottura innovative, sempre più personalizzate per le esigenze dei professionisti della ristorazione - ha aggiunto Mario Giacomini, amministratore unico di Tecnoinox. In questo percorso quarantennale di crescita sono stati fondamentali sia l'ascolto dei feedback che ci arrivano dalla rete dei rivenditori, sia il contributo di collaboratori di eccezionale talento come chef Valentine».

