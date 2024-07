Pizza e beneficienza: il pizzaiolo Vincenzo Capuano protagonista ad Agerola

Il 31 luglio, il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano porterà la sua arte a Palazzo Acampora di Agerola, in un evento che promette di deliziare i palati più esigenti. Il vincitore del 19° Campionato mondiale di pizza Trofeo Caputo sarà protagonista assoluto della rassegna estiva "Pizza a Corte", presentando alcune delle sue creazioni più iconiche.

Il pizzaiolo Vincenzo Capuano

Tra le pizze in programma, spicca la Provola e Pepe, la regina indiscussa che lo ha portato al successo mondiale: una combinazione perfetta di provola affumicata, pomodoro schiacciato a mano, un mix di pepi e pomodorini arrostiti conditi. Ma non mancheranno altre delizie, come la Melanzanella, una pizza leggera e gustosa con pomodorino cotto a bassa temperatura, fiordilatte, melanzana a funghetto e un cuore di burrata; la Marinara contemporanea, un omaggio alla tradizione con un tocco di modernità; e la Provola mille Culure, un tripudio di sapori con provola affumicata e pomodorini di tre colori.

La serata sarà un viaggio nel mondo della pizza, accompagnato da una selezione di birre artigianali del Birrificio Sorrento. Ma non finisce qui: l'evento sarà arricchito da un'entrée di fritturine miste, preparate dalla brigata di Palazzo Acampora, e da un dolce finale a base di graffette e bomboloni caldi.

L'atmosfera sarà resa ancora più magica dalle note del duo Gino Circiello e Vincenzo Milo, che allieteranno la serata con musica dal vivo. Parte dell'incasso sarà devoluto alla HHT Onlus, un'associazione che si occupa di assistere le persone affette da Telangectasia Emorragica Ereditaria.

Sponsor tecnici dell’evento sono: Mulino Caputo, il Mulino di Napoli; Sorì Italia dal 1868; Brazzale dal 1784; La Contadina; Forni Izzo e Caseificio Ruocco

