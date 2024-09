Bocuse d'Or 2025: ecco i cuochi del team Italia che gareggeranno a Lione

Presentato ufficialmente il team Italia in corsa per la finale del Bocuse d'Or 2025. La squadra è stata ufficialmente presentata durante una conferenza stampa tenutasi a Milano nella Sala Mengoni delRistorante Cracco, alla presenza dei massimi rappresentanti dell'Accademia Bocuse d'Or Italia, della Federazione italiana cuochi (Fic) e della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe). Questo evento segna un importante passo avanti per il team che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale del Bocuse d’Or, prevista per gennaio 2025 a Lione, Francia.

Bocuse d'Or, la squadra

Il team, qualificatosi per la prestigiosa competizione internazionale dopo aver ottenuto un brillante settimo posto su 20 nazioni durante la selezione europea a Trondheim, in Norvegia, è composto da una squadra di veri e propri campioni della cucina: Marcelino Gòmez (candidato), Alessandro Bergamo (coach), Benjamin Sørensen (commis) e Lorenzo Alessio (coordinatore). Il loro obiettivo è portare alto il nome dell’Italia in uno degli eventi gastronomici più prestigiosi del mondo. Durante la conferenza stampa, moderata dal giornalista Antonio Iacona della rivista Il Cuoco, il team è stato presentato dai principali esponenti dell’Accademia Bocuse d’Or Italia: lo chef tristellato Enrico Crippa (presidente), Carlo Cracco (vicepresidente), Rocco Pozzulo (presidente Fic), Carlo Bresciani (presidente Fic Promotion) e Antonio Santini (vicepresidente Fipe). Numerosi anche i partner aziendali intervenuti per sostenere il Team Italia in questa ambiziosa sfida.

Lo chef Crippa ha espresso grande entusiasmo per i progressi fatti dal team Italia, sottolineando come dal 2017, anno in cui è stata lanciata la sfida di partecipare al Bocuse d'Or, la squadra abbia fatto enormi passi avanti: «Oggi abbiamo un team affiatato e vincente, che tutti guardano con grande rispetto, e i recenti risultati lo dimostrano», ha dichiarato Crippa, evidenziando l'importanza della coesione del gruppo. Anche Rocco Pozzulo, presidente di Fic, ha lodato il lavoro svolto finora, sottolineando come la federazione abbia creduto fin dal primo momento nel progetto, convinta che la cucina italiana meritasse una rappresentanza di alto livello a livello internazionale: «Portiamo in dote l'orgoglio di 16 mila associati che ogni giorno rappresentano degnamente la nostra cucina nel mondo». Antonio Santini di Fipe ha sottolineato l'importanza della collaborazione con il team Italia per la promozione della cucina italiana a livello globale, ricordando come Fipe rappresenti oltre 330 mila imprese e 120 mila soci, confermando il valore strategico di queste partnership.

Bocuse d'Or, verso Lione

Durante la presentazione, lo chef Marcelino Gómez, visibilmente emozionato ma sicuro, ha condiviso il suo stato d'animo riguardo alla sfida imminente: «Calma e consapevolezza dei nostri obiettivi» sono state le parole con cui ha descritto il suo approccio. Al suo fianco, Alessandro Bergamo e Lorenzo Alessio hanno sostenuto il candidato, offrendo la loro esperienza e supporto, avendo già affrontato sfide simili nel corso delle loro carriere.

Un aspetto chiave del progetto è il concept per il vassoio che il Team Italia presenterà al Bocuse d'Or, ispirato al “commesso fiorentino”, una tecnica decorativa del ‘500 che ricorda una sorta di pittura in pietra, caratterizzata dall'uso di pietre preziose e marmi policromi. Il design trae ispirazione dal mondo floreale e botanico, con colori vividi e luminosi, rendendo omaggio alla raffinata tradizione artistica italiana.

All'evento hanno partecipato anche illustri ospiti del mondo della cucina, come lo chef stellato Claudio Sadler, presidente onorario dell'Associazione Cuochi Meneghini, e lo chef Giancarlo Perbellini, oltre alla presidente dei Cuochi Meneghini, Lorena Lo Presti, e il presidente dei Cuochi Veronesi, Mida Muzzolon.

Bocuse d'Or, obiettivo podio

A conclusione della conferenza stampa, i partecipanti hanno potuto gustare uno straordinario buffet curato dallo chef Carlo Bresciani e dalla sua brigata di cucina, utilizzando i prodotti delle aziende partner. Questo momento ha offerto un'ulteriore occasione per apprezzare la qualità e la creatività della cucina italiana, simbolo di eccellenza e innovazione.

Il Team Italia, forte del suo talento e del sostegno di una rete di partner di prim'ordine, si prepara così a rappresentare con orgoglio l'Italia alla finale del Bocuse d'Or 2025, con l'obiettivo di salire sul podio e confermare la grandezza della cucina italiana a livello internazionale.

