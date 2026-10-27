A novembre tornano i corsi per diventare Chocolate Taster certificato, rivolti a chi desidera approfondire la conoscenza del cioccolato, dagli appassionati ai consumatori curiosi. Organizzati dalla Città del Cioccolato, il museo esperienziale dedicato al Cibo degli Dèi, i percorsi si svolgono a Perugia oppure online e sono articolati in tre livelli di formazione, con attività di degustazione e analisi sensoriale.

A Perugia tornano i corsi di Chocolate Taster articolati su tre livelli

Corsi Chocolate Taster: degustazione e analisi sensoriale

Le lezioni combinano assaggi guidati e approfondimenti sulle variabili che determinano le caratteristiche di una tavoletta: dalla qualità e dalla provenienza del cacao alle tecniche di coltivazione e trasformazione. A guidare il percorso è Roberto Caraceni, direttore didattico del LAB - Luisa Annibale Base e autore del volume “La degustazione del cioccolato”. «Il corso - afferma lo stesso Caraceni - intende fornire le conoscenze chiave per capire il cioccolato in tutti i suoi aspetti e spazia dall'analisi organolettica alle tipologie di cacao, dalla produzione delle tavolette alla loro valutazione tecnica e molto altro. Chi ama il cioccolato, troverà in queste lezioni tutte le conoscenze necessarie per diventare un vero esperto».

Roberto Caraceni, direttore didattico del LAB - Luisa Annibale Base

Al suo fianco ci sono Tommaso Bodo, maestro cioccolatiere con esperienza nella produzione bean to bar, e Julien Simonis, programme manager di Cacao of Excellence, attivo da oltre quindici anni nella ricerca, nello sviluppo e nell’analisi sensoriale del cacao.

I tre livelli per diventare esperti di cioccolato

Il primo livello introduce alla valutazione delle diverse tipologie di cioccolato e alle caratteristiche che permettono di distinguere una tavoletta dall’altra. Il secondo livello amplia le conoscenze con approfondimenti sulle varietà di cacao coltivate nei Paesi produttori, sugli abbinamenti, sulle tecniche di lavorazione, sugli aspetti nutrizionali e sulla conservazione. Il programma comprende anche una visita a un laboratorio di produzione.

Tommaso Bodo, maestro cioccolatiere con esperienza nella produzione bean to bar

Il terzo livello è dedicato alla pratica: i partecipanti imparano a riconoscere le caratteristiche tecniche e sensoriali delle fave di cacao e dei semilavorati, sviluppando strumenti utili per valutarne qualità e proprietà. L’obiettivo è leggere il prodotto oltre il gusto immediato, collegando le sensazioni percepite all’assaggio alla materia prima e alle scelte produttive consapevoli in modo più approfondito.

Date, sede e iscrizioni ai corsi Chocolate Taster