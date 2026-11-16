Le minacce di contaminazione dei pasti nelle mense scolastiche arrivate a centinaia di istituti italiani hanno spinto le associazioni della ristorazione collettiva a chiedere un intervento coordinato delle autorità. AGCI Servizi, ANGEM, ANIR Confindustria, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi sollecitano indicazioni omogenee da Prefetture e Questure, affinché le verifiche possano svolgersi in raccordo con le imprese e senza compromettere la continuità di un servizio essenziale. Di seguito riportiamo integralmente il comunicato diffuso dalle associazioni in questione.

Le associazioni della ristorazione collettiva, tra cui ANIR Confindustria, chiedono alle istituzioni regole precise per poter effettuare le verifiche necessarie a fronte di minacce di contaminazione nelle mense scolastiche

Minacce alle mense scolastiche, le richieste delle associazioni

Le comunicazioni intimidatorie giunte anche questa mattina a centinaia di scuole italiane contengono riferimenti a una presunta contaminazione dei pasti nelle mense scolastiche. Il contenuto dei messaggi ha suscitato preoccupazione in numerose amministrazioni, alcune delle quali si sono rivolte alle imprese incaricate della gestione dei servizi di ristorazione per chiedere informazioni e chiarimenti. In alcuni casi sono state avviate anche verifiche che hanno interessato i servizi di ristorazione scolastica. Le imprese della ristorazione collettiva che noi rappresentiamo sono impegnate ogni giorno nella progettazione, nell'approvvigionamento, nella preparazione, nella distribuzione e nella somministrazione di milioni di pasti, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la comunità nazionale, nel rispetto dei manuali di autocontrollo Haccp e delle procedure igienico-sanitarie applicabili.

Su richiesta delle amministrazioni pubbliche, allarmate da messaggi intimidatori, alcuni operatori della ristorazione collettiva hanno avviato verifiche interne

La direttiva del Ministro dell'Interno del 13 novembre 2026, «Gestione delle segnalazioni di minaccia diffuse mediante comunicazioni telematiche aventi riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Indirizzi per il coordinamento informativo e l'adozione di misure di sicurezza», definisce un'impostazione che le associazioni condividono pienamente. La valutazione dell'attendibilità delle minacce e l'adozione delle eventuali misure di sicurezza devono avvenire attraverso il coordinamento delle autorità competenti, salvaguardando, laddove possibile, la continuità dei servizi. AGCI Servizi, ANGEM, ANIR Confindustria, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi chiedono pertanto che Prefetture e Questure forniscano indicazioni omogenee anche per i servizi di ristorazione scolastica, chiarendo le modalità di intervento e di coordinamento con le imprese, affinché queste possano operare in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e le amministrazioni interessate.

Ristorazione collettiva, un servizio essenziale per le scuole