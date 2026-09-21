C’è un pregiudizio che circola da decenni nel pensiero comune, raramente dichiarato ma quasi sempre dato per scontato: l'idea che la ristorazione collettiva sia una ristorazione "minore". Meno creativa, meno esigente, meno complessa. Un semplice servizio, non un mestiere. È un bias che sopravvive persino nel vocabolario che utilizziamo: nella parola “mensa” facciamo sparire cucine centralizzate da migliaia di pasti, catene del freddo lunghe chilometri e sistemi di autocontrollo che devono reggere anche sette giorni su sette, senza mai un giorno di chiusura. Il pregiudizio va ribaltato e non per ragioni di cortesia verso la categoria. Va ribaltato per una ragione tecnica e sociale: la ristorazione collettiva è il contesto alimentare più complesso e delicato che esista. È il più controllato, perché è l’unico in cui chi mangia non ha alcuna possibilità di difendersi.

Un miliardo di pasti che nessuno chiama ristorazione

I numeri del comparto parlano da soli e descrivono una realtà industriale complessa: 800 milioni di pasti l’anno, 1.500 imprese, centomila lavoratrici (80% della forza lavoro) e lavoratori, un valore economico attorno agli 8 miliardi di euro: scuole, ospedali, residenze per anziani, mense aziendali e strutture di comunità. Nella ripartizione storica del settore, la componente sanitaria e assistenziale e quella scolastica superano insieme ampiamente la metà del totale. Non è un caso che il tema sia tornato al centro del dibattito proprio il 15 settembre di quest’anno con ANIR Confindustria che ha portato a Roma “IMMENSE 2026”, quinta edizione dell'evento nazionale promosso dedicato alla ristorazione collettiva, al Cibo Pubblico e alla Grande Ristorazione italiana.

Il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini e il presidente di ANIR Confindustria Massimo Piacenti durante IMMENSE 2026

Il pasto servito in una scuola o in un ospedale o in una residenza per anziani non è una prestazione commerciale come le altre: è un tassello fondamentale del nostro welfare. E qui aggiungo la parte che di solito resta implicita: se quel pasto è welfare, allora è anche un'infrastruttura critica. Le infrastrutture critiche non si progettano accettando un livello marginale di rischio ma si progettano partendo dal rischio più alto, proprio a tutela della fragilità degli utenti.

Il commensale che non può reagire

Qui sta la differenza tecnica, e non è una sfumatura. In un ristorante il cliente esercita, anche senza saperlo, una funzione di controllo: sceglie il locale (anche attraverso i social media), guarda la sala, annusa, assaggia, può respingere un piatto e decidere di non tornare più. È un filtro grossolano, per nulla scientifico, ma esiste. Nella ristorazione collettiva, questo filtro è assente. Il bambino a scuola non sceglie il fornitore e non rimanda indietro il piatto, al massimo digiuna. Il degente in ospedale non può andarsene. L’ospite di una Rsa, spesso, non è nemmeno in grado di verbalizzare un malessere. Il vero snodo critico risiede in un'evidenza clinica che i Tecnologi Alimentari tengono ben presente, ma che purtroppo svanisce tra le righe di troppi capitolati d'appalto: stiamo alimentando soggetti fragili. Bambini, anziani, degenti e donne in gravidanza non sono semplici consumatori, sono individui per i quali la soglia di rischio legata alla dose infettante è minima, con conseguenze potenzialmente critiche in caso di errore.

Nelle strutture sociosanitarie spesso il paziente non è autosufficiente, e quindi non può esprimere giudizi autonomi su un pasto

Per queste categorie cosiddette “fragili”, la regola è una sola: lo stesso errore procedurale che in un ristorante produce una lieve indisposizione, in una comunità vulnerabile può causare un ricovero o conseguenze ben più critiche. Non a caso il Ministero della Salute ha dedicato al comparto specifiche Linee di indirizzo nazionali nel 2021 (articolate per ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale), seguite dalle più recenti Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica di Regione Lombardia nel 2026. Questi non sono semplici documenti nutrizionali: sono il riconoscimento istituzionale che i contesti collettivi possiedono un profilo di rischio specifico, totalmente diverso da quello di un pubblico esercizio.

Il rischio non sta ai fornelli, sta nel tempo

Esiste poi una seconda, profonda, differenza strutturale. In un ristorante, la distanza temporale fra la cottura e il consumo si misura in minuti. In una cucina centralizzata che serve venti plessi scolastici, o in un sistema in legame refrigerato che produce oggi per servire domani, quella distanza si misura in ore, talvolta in giorni. In questo lasso di tempo il cibo attraversa fasi critiche: abbattimento, stoccaggio, trasporto, rinvenimento e distribuzione nei terminali. Ogni singolo passaggio è una potenziale occasione di deviazione termica, e la temperatura è la variabile che decide tutto. Le norme europee e nazionali non impongono di "cucinare meglio", ma esigono di dimostrare il controllo assoluto del processo lungo tutta la sua durata, dalla preparazione sino alla distribuzione e somministrazione all’utente.

Il momento di maggior criticità per i pasti serviti in ospedale arriva spesso nella fase di trasporto e distribuzione

Nella collettiva questo significa che il punto critico raramente è il fornello. È il tempo di abbattimento, la temperatura al cuore alla fine della linea, la tenuta termica del carrello sull’ultimo chilometro, l’attesa in corsia fra l’arrivo del vassoio e il primo boccone. In primis, la formazione e l’addestramento degli addetti al servizio. Chi progetta un sistema di autocontrollo per una cucina centralizzata copiando quello di un ristorante ha già sbagliato, perché ha messo le sonde di controllo dove il rischio non abita.

Anche il prezzo del pasto è un parametro di sicurezza

Arriviamo così al nodo più scomodo. Il prezzo medio di un pasto nella ristorazione collettiva italiana si aggira attorno ai 5,70 euro. Per comprendere l'assurdità di questa cifra, basta smontarla nelle sue componenti reali: le statistiche di settore e le recenti linee guida del MIT 2026 ci dicono che il 45% di quel valore è assorbito dal costo del personale, mentre un altro 45% se ne va per le materie prime alimentari (sempre più gravate dall'inflazione e dai vincoli CAM, i Criteri Minimi Ambientali, per tutti gli appalti pubblici di forniture e servizi). E allora cosa resta? Un misero 10% (ante imposte) dentro il quale le imprese devono far rientrare i costi generali e di supporto al servizio: energia, manutenzioni, disinfestazione, trasporti e logistica, ammortamenti e inevitabilmente il peso dell'autocontrollo igienico: formazione continua, analisi di laboratorio, tarature degli strumenti e verifiche ispettive interne.

Logistica e trasporto dei pasti sono spesso voci su cui, erroneamente, si tende a non dare troppa importanza negli appalti pubblici della ristorazione collettiva

Quando una gara d'appalto viene aggiudicata comprimendo ulteriormente quel valore di partenza (già al limite della sostenibilità), non si sta erodendo un margine di profitto aziendale, che in questo settore è fisiologicamente ridotto all'osso, si stanno tagliando le ultime voci dell’elenco, che sono sempre le prime a cadere proprio perché “invisibili” agli occhi del committente al momento del servizio. È un meccanismo perverso che va denunciato con chiarezza: in questo comparto, il prezzo del pasto non è soltanto una variabile economica di bilancio, ma è un parametro tecnico di sicurezza. Un capitolato d'appalto che pretende standard elevatissimi, ma si rifiuta di finanziarli adeguatamente, non produce vera qualità: produce solo documentazione cartacea di facciata. E la carta, da sola, non ha mai fermato un patogeno.

La prova non è l’ispezione: è il tempo di reazione

Resta l'ultima questione, quella che separa un sistema sicuro da uno che è “formalmente conforme”. Le cronache recenti ci restituiscono purtroppo un bollettino allarmante: basti pensare al maxi-allarme per salmonellosi del settembre 2024, con 60 bambini finiti al pronto soccorso pediatrico del Meyer di Firenze dopo aver consumato i pasti nelle mense scolastiche dell'hinterland. O ancora al caso del marzo 2025 a Gallarate, dove una probabile intossicazione in una scuola primaria ha mandato in ospedale 31 alunni e due insegnanti per forti malori gastrointestinali. Episodi che si affiancano a esiti ben più drammatici, come quello del febbraio 2025, dove in quattro residenze per anziani dell’area fiorentina si registrarono 114 casi di gastroenterite e 3 decessi, con la conseguente apertura di un’inchiesta della magistratura per omicidio colposo.

Al di là degli esiti clinici e giudiziari, c'è un dato di queste vicende che merita l’attenzione di chiunque progetti sistemi di sicurezza alimentare: le pericolose latenze nella gestione dell'emergenza. Nel caso delle RSA, ad esempio, fra i primi casi gravi e la segnalazione formale alle autorità trascorsero interi giorni. Il difetto, in casi come questo, non è quasi mai gastronomico: è procedurale. Un sistema di “autocontrollo maturo” non si valuta dal numero di registrazioni che produce quando tutto va bene, ma da quanto rapidamente reagisce quando qualcosa va male.

Rilevare tempestivamente un'anomalia in un alimento destinato a un pasto pubblico è fondamentale

In piena emergenza, occorre avere già pronte (e per iscritto) le risposte a queste domande: chi rileva per primo l’anomalia? Chi ha l’autorità effettiva di bloccare la distribuzione in tutti i terminali? Entro quante ore scatta la comunicazione all’Autorità Sanitaria? Il campione di riferimento del pasto sospetto (il cosiddetto “pasto spia”) è stato conservato correttamente ed è subito reperibile? Qualcuno è in grado di tracciare in tempo reale dove sono finite le altre trecento porzioni dello stesso lotto per ritirarle? Nel mezzo di un evento avverso, nessuno sa improvvisare queste procedure in modo corretto.

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