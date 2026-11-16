L'aperitivo resta un appuntamento centrale, ma birra, vino e spirits si distribuiscono ormai in più momenti della giornata. Crescono il pairing con il cibo e le proposte no e low alcol, mentre i consumatori prestano maggiore attenzione a prezzi, formati e occasioni di consumo.

Il beverage si distribuisce su più momenti della giornata

Se l'aperitivo continua a rappresentare uno dei principali momenti del bere fuori casa, anche se per oltre metà degli italiani cibo e prezzo contano più dei drink nella scelta del locale, il mercato del beverage sta attraversando una trasformazione che riguarda soprattutto le occasioni di consumo. Le bevande si alternano durante la giornata, cambiano le combinazioni con il cibo e si moltiplicano le possibilità di scelta, anche in funzione del tipo di locale e della proposta gastronomica. A osservare questa evoluzione è Partesa, società specializzata nella distribuzione e nei servizi per il canale Horeca, che opera a contatto con oltre 32mila clienti e dispone di un portfolio di più di 7mila referenze. Dalla relazione con bar, ristoranti e altri operatori emerge un consumatore più attento a quanto spende e alle caratteristiche di ciò che sceglie, ma anche meno legato a schemi tradizionali. La destagionalizzazione contribuisce a rendere meno rigida la distinzione tra categorie e momenti di consumo. Birra, vino e spirits non sono più associati soltanto a determinate fasce orarie o occasioni, ma si inseriscono in contesti differenti, seguendo le abitudini della clientela e le proposte dei locali.

Dall'aperitivo al dopocena, cambiano le occasioni di consumo e il ruolo di birra, vino e spirits nei locali

Al bar, l'aperitivo mantiene una forte componente conviviale. Spritz e altri cocktail restano protagonisti, insieme a spumanti e vermouth, mentre si amplia lo spazio per le alternative a ridotto contenuto alcolico. Anche la birra, soprattutto nelle versioni premium e no alcol, trova una collocazione sempre più frequente in questa fascia della giornata. A pranzo, soprattutto nella ristorazione casual, la scelta tende a essere più immediata e legata al tipo di pasto. La birra rappresenta un'alternativa al vino particolarmente adatta ai contesti informali, mentre il vino conserva un ruolo importante anche attraverso il servizio al calice. Si aggiungono le proposte no alcol, che permettono di ampliare l'offerta per chi consuma durante le ore diurne. A cena il rapporto tra bevande e cucina diventa più stretto. Il vino rimane un riferimento per l'abbinamento gastronomico, ma la birra conquista spazio nelle carte dei ristoranti, mentre gli spirits e la mixology continuano a caratterizzare soprattutto il dopocena e il consumo notturno. Pub, enoteche e cocktail bar presidiano una socialità più prolungata, nella quale contano la qualità della miscelazione, la riconoscibilità dei prodotti e l'esperienza complessiva.

Il pairing non riguarda più soltanto il vino

La relazione tra bevande e cibo rappresenta un altro elemento di cambiamento. In Italia il consumo di alcolici è storicamente legato alla convivialità e al momento del pasto, con il vino nel ruolo di riferimento per gli abbinamenti. Oggi, tuttavia, questa funzione si estende progressivamente ad altre categorie. La birra è tra le protagoniste di questa evoluzione. Superato il tradizionale abbinamento con la pizza, viene proposta sempre più spesso accanto ai piatti della ristorazione contemporanea e della cucina internazionale. La varietà degli stili disponibili e una maggiore conoscenza del prodotto da parte dei consumatori permettono di esplorare combinazioni che in passato trovavano meno spazio nelle carte dei locali. Anche gli spirits entrano in questo scenario. La mixology non è più confinata all'aperitivo o al dopocena, ma sperimenta cocktail pensati per accompagnare il cibo e ampliare le occasioni di consumo. Per i ristoratori si tratta di un'opportunità per diversificare la proposta beverage e costruire percorsi di abbinamento che coinvolgano categorie differenti.

La birra amplia le possibilità di abbinamento gastronomico, mentre anche la mixology entra nei percorsi di pairing proposti dalla ristorazione

No alcol e cocktail in fusto cambiano le carte dei locali

La moltiplicazione delle occasioni di consumo si riflette anche sulle modalità di servizio. Tra le tendenze che stanno trovando maggiore spazio ci sono le bevande no e low alcol, ormai presenti con continuità nelle carte di bar e ristoranti, e i cocktail in fusto, a partire dallo Spritz. Questi ultimi consentono di semplificare alcune operazioni, ridurre i tempi di preparazione e mantenere una maggiore costanza nel servizio. Una soluzione che può rendere accessibile la mixology anche ai ristoranti e ai locali che non dispongono di personale specializzato nella preparazione dei cocktail. A incidere sulle scelte è anche il quadro economico. La maggiore attenzione alla spesa porta i clienti a valutare non soltanto cosa ordinare, ma anche quantità, formato e fascia di prezzo. Può quindi capitare che il calice sostituisca la bottiglia o che la birra venga preferita al vino in una determinata occasione.

Per il gestore diventa importante intercettare queste diverse esigenze, predisponendo alternative che permettano di scegliere in funzione del budget e del momento di consumo, senza rinunciare alla qualità percepita. La risposta non consiste necessariamente nell'ampliare il numero delle referenze: una carta beverage efficace deve essere selettiva, coerente con la clientela, il tipo di locale e la proposta gastronomica. Una selezione troppo ampia, infatti, può tradursi in maggiori costi di acquisto e gestione del magazzino, senza garantire un effettivo vantaggio commerciale. Diventa quindi essenziale individuare i prodotti realmente adatti al proprio pubblico e aggiornare l'assortimento in base all'andamento della domanda.

Per i gestori conta costruire una carta beverage mirata

«Il mercato del fuoricasa sta diventando sempre più articolato: non cambia soltanto cosa bevono le persone, ma anche quando, come e perché scelgono una determinata bevanda. Diventa quindi fondamentale costruire carte intelligenti, coerenti con la propria clientela e con i diversi momenti di consumo», commenta Piero Protti, commercial strategy & operations manager di Partesa. Secondo Protti, il lavoro di consulenza deve partire dalle caratteristiche del singolo esercizio, aiutando i professionisti a interpretare la domanda e a definire un'offerta adeguata. «Non esiste una formula valida per tutti: servono competenze per leggere la domanda, costruire l'offerta e aggiornarla nel tempo. È su questa capacità di affiancamento che vogliamo continuare a investire, mettendo la nostra esperienza al servizio dei professionisti del fuoricasa».

Piero Protti, commercial strategy & operations manager di Partesa