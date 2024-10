OenoCult, il nuovo hub per la promozione del vino in Svizzera

Zurigo si afferma come punto di riferimento per la promozione del vino grazie a "OenoCult", un format innovativo nato dalla collaborazione tra 5 Hats, agenzia specializzata in branding e buyer, e Zurich Wine Club, organizzatore del Zurich Wine Festival. Il progetto ha come obiettivo principale quello di supportare le piccole e medie aziende produttrici di vino di tutto il mondo nel loro ingresso e consolidamento nel competitivo mercato svizzero.

OenoCult, un hub per il mercato svizzero del vino

OenoCult si presenta dunque come un vero e proprio hub commerciale, dedicato a sostenere l'intera filiera B2B del comparto vinicolo in Svizzera. Le attività principali includono la promozione del vino tramite campagne di informazione e formazione mirate, con base a Zurigo, ma con l'intenzione di estendersi a livello nazionale. Un format che permette ai produttori di avere un accesso diretto e strutturato agli importatori svizzeri, facilitando il loro inserimento in un mercato noto per la sua selettività e per la cura dei dettagli, tipica dei consumatori elvetici. Il progetto non si limita alla semplice presentazione di vini, ma offre anche una serie di strumenti pratici e strategici per aiutare le aziende a stabilirsi in modo rapido e solido in Svizzera.

Formazione e masterclass per un nuovo approccio al mercato

Uno dei punti di forza del progetto è il format DocuTaste, sviluppato da 5 Hats, che unisce l'aspetto formativo a quello esperienziale. Durante l'ultima edizione del Zurich Wine Festival, sono state organizzate specifiche masterclass per presentare le aziende vinicole agli importatori in target. Un approccio che ha riscosso un grande successo: dal 20 luglio, sono state già presentate 7 aziende che hanno soddisfatto le esigenze del mercato svizzero, e molte altre sono in fase di valutazione. Le masterclass non si limitano a presentare i vini, ma offrono una formazione pratica agli operatori commerciali, aiutandoli a capire come posizionare al meglio i prodotti sul mercato. Il metodo innovativo di DocuTaste ha suscitato grande interesse tra gli importatori e i distributori locali, al punto che già si prevede un'espansione delle attività anche a città come Berna e Lugano nel 2025.

Un approccio innovativo per un mercato in evoluzione

Il mercato svizzero del vino è caratterizzato da una clientela giovane e dinamica, particolarmente attenta alle nuove tendenze e aperta a nuove esperienze di consumo. I dati indicano che la Svizzera ha il più giovane mercato B2B in Europa, un fattore che rende essenziale un approccio moderno e flessibile, come quello proposto da OenoCult. Il progetto si distingue per la capacità di combinare quattro attori fondamentali del settore vinicolo - produttore, commerciale, promozionale e consumatore - all'interno di un unico format strategico. Grazie all'utilizzo di dati e all'applicazione di tecniche innovative, OenoCult mira a rendere più efficiente il processo di commercializzazione del vino, scardinando le dinamiche tradizionali di importazione in Svizzera.

