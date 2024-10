I Castelli Romani saranno la Città del Vino 2025: 10 i comuni coinvolti

I Castelli Romani si aggiudicano il titolo di Città Italiana del Vino 2025, con una candidatura che ha coinvolto dieci comuni della provincia di Roma. La nomina sarà ufficializzata il 27 ottobre a Stresa (Vco), durante la convention Città del Vino.

La candidatura vincente, guidata dal comune di Marino e coordinata da Nemi, è il risultato di una forte collaborazione tra dieci comuni della provincia di Roma: Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Nemi e Velletri. Questa sinergia, come sottolinea Angelo Radica, presidente dell'associazione Città del Vino, è stata decisiva per il successo, premiando un territorio con profonde radici vitivinicole e una tradizione secolare.

I Castelli Romani sono da tempo riconosciuti come una delle zone vitivinicole più prestigiose d'Italia, con denominazioni d'eccellenza come il Frascati Docg e il Marino Doc. Il territorio complessivamente vanta 2 Docg e 7 Doc, simbolo di una produzione vinicola di altissima qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione. La candidatura, appoggiata anche dal ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Lazio, ha lo scopo di promuovere le eccellenze enologiche del territorio e favorire una crescita socio-economica sostenibile. Come sottolineato da Alberto Bertucci, sindaco di Nemi e coordinatore regionale per Città del Vino, il titolo rappresenta una grande opportunità per rilanciare il settore enologico locale, grazie a un lavoro condiviso tra le istituzioni e i produttori locali.

