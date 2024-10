Sbarbatelle, le giovani imprenditrici del vino protagoniste alla Milano Wine Week

In occasione della Milano Wine Week 2024, le giovani imprenditrici vitivinicole dell’associazione Sbarbatelle saranno protagoniste di un evento esclusivo presso Panino Giusto, in Via Malpighi 3, mercoledì 9 ottobre, dalle 17:00 alle 22:30. L’evento, concepito in modalità walk-around tasting, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire i vini di 25 produttrici under 40 provenienti da tutta Italia, in un’atmosfera ideale per un aperitivo informale e conviviale.

L’evento si presenta come una vera e propria esplorazione enologica dell’Italia, permettendo ai presenti di degustare una vasta gamma di etichette, dai rossi immediati ai bianchi aromatici, passando per rosati freschi e spumanti croccanti. Ogni calice racconta la storia di un territorio, esprimendo l’autenticità e la passione delle giovani produttrici che hanno saputo valorizzare il patrimonio vinicolo italiano con approcci innovativi e sostenibili.

I partecipanti potranno incontrare personalmente le produttrici, ascoltare le loro storie e comprendere le sfide quotidiane che affrontano per portare avanti tradizione e innovazione, rendendo ogni sorso un’esperienza unica di scoperta.

L’associazione Sbarbatelle è nata nel 2024 con l’obiettivo di sostenere e promuovere le giovani imprenditrici vitivinicole italiane, riunendo oltre 150 produttrici under 40. Le Sbarbatelle non sono solo un network di supporto reciproco, ma un movimento che punta a creare il futuro del vino italiano attraverso sostenibilità, etica e creatività, rappresentando una ventata di freschezza e rinnovamento nel settore.

L’evento si terrà presso Panino Giusto, locale storico e simbolo di qualità nel cuore di Milano. Fondato nel 1979, Panino Giusto si distingue per il suo ambiente raffinato e contemporaneo, perfetto per valorizzare i vini delle Sbarbatelle, che saranno abbinati a paninetti gourmet, creando un connubio di sapori raffinati.

Dettagli dell'evento

Quando: 9 ottobre 2024, dalle 17:00 alle 22:30

Dove: Panino Giusto, Via Malpighi 3, Milano

Cosa: Degustazione di vini giovani e innovativi, abbinati a paninetti gourmet

Ingresso: Libero; pacchetto degustazione da 20 euro per 4 calici e aperitivo abbinato.

