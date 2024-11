Nuovo Codice della strada: Federvini applaude e punta sul consumo responsabile

Norme più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Ci sono anche norme anti alcol al volante nel nuovo Codice della strada, approvato definitivamente dal Senato con 83 voti favorevoli, 47 contrari e 1 astenuto. Norme che incontrano anche l’approvazione di Federvini.

Nuove regole per chi si mette al volante in sato di ebbrezza

Cosa dice il nuovo Codice della strada

Se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa può arrivare fino a 2.170 euro, con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il valore è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la sanzione aumenta e si può prevedere una pena detentiva fino a 6 mesi. Superando 1,5 grammi per litro, la sanzione comporta un arresto da 6 mesi a un anno, una multa tra 1.500 e 6.000 euro e la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro dovrà guidare veicoli dotati di un alcolock, un dispositivo che rileva l'alcol nel respiro del conducente. Ogni volta che l'auto viene accesa, il guidatore dovrà soffiare nel dispositivo: se il test non rileva alcol, il motore può essere avviato.

Codice della strada e alcol, Federvini approva

«La sicurezza stradale è un obiettivo su cui siamo chiamati ad impegnarci tutti, istituzioni, cittadini e imprese, con iniziative concrete e con una sempre più attenta consapevolezza collettiva, andando a rafforzare la cultura del consumo responsabile che nel nostro Paese è già ampiamente diffusa. Un obiettivo sul quale la Federazione è attiva da anni e che si prevede verrà allargato alla promozione di iniziative formative, come peraltro anche richiamato dalla nuova legge» ha commentato la presidente di Federvini Micaela Pallini. «Siamo infatti convinti – ha concluso - che il contrasto agli abusi debba soprattutto realizzarsi attraverso un’educazione che promuova il rispetto per sé stessi e per gli altri, valorizzando uno stile di vita improntato alla moderazione e alla responsabilità».

La presidente di Federvini Micaela Pallini

Federvini è attivamente coinvolta in attività di formazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di promuovere un consumo consapevole e valorizzare uno stile di vita equilibrato tipico della dieta mediterranea. Tra le principali iniziative, spicca il progetto di sensibilizzazione "Comunicare il consumo responsabile", giunto quest'anno alla sua terza edizione, realizzato in collaborazione con il mondo accademico. Inoltre, Federvini aderisce al network internazionale Wine in Moderation, un'iniziativa che promuove il consumo moderato di vino, e ha recentemente sviluppato le Linee Guida di Autoregolamentazione per la comunicazione commerciale e promozionale delle bevande alcoliche. Queste linee delineano principi e raccomandazioni che gli associati di Federvini devono seguire nelle loro attività. Federvini mira a espandere ulteriormente le sue iniziative educative, promuovendo comportamenti responsabili per contrastare atteggiamenti inadeguati.

© Riproduzione riservata