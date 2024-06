Violante Gardini Cinelli Colombini alla guida del Movimento turismo del vino

Nella mattinata di lunedì 17 giugno Violante Gardini Cinelli Colombini è stata eletta nuova presidente nazionale del Movimento turismo del vino, l'Associazione che promuove da oltre trenta anni la cultura dell'ospitalità in cantina. La nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea elettiva che si è svolta a Roma, nella sede legale di Mtv presso l'Unione Italiana Vini.Gardini Cinelli Colombini succederà per i prossimi tre anni al presidente uscente, Nicola D'Auria (Abruzzo) che lascia dopo due mandati, e guiderà, per la prima volta, la grande associazione dell'enoturismo.

Il programma di lavoro del prossimo triennio si concentra in modo particolare il rinnovamento e la qualificazione degli eventi di Mtv. La formazione sarà un punto saliente del programma, in risposta alla richiesta sempre più grande di personale specializzato da parte dalle aziende. A questo si unisce poi lo studio degli standard di accoglienza e di strumenti che lo possano certificare anche attraverso nuovi parametri. Per sviluppare le idee future viene anche ipotizzata la creazione di un Comitato scientifico che agevoli la formazione e che dia un contenuto tecnico alle decisioni del Consiglio Esecutivo.

Nata a Montalcino (Si) nel 1984, Violante Gardini Cinelli Colombini è laureata in Economia aziendale all'Università di Firenze. Dopo il master Oiv- Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino che l'ha portata a studiare nelle più conosciute Università del settore vitivinicolo e alla scoperta delle tante principali aree vinicole e mercati del mondo, è oggi export manager dell'ufficio commerciale dell'azienda di famiglia che porta il nome della madre, Donatella Cinelli Colombini (fondatrice del Movimento turismo del vino e ideatrice del format Cantine Aperte), nelle cantine Casato Prime Donne di Montalcino e Fattoria del Colle nella zona di produzione dell'Orcia Doc. Nel 2008-2009 è stata presidente Toscana dei Leo (i giovani del Lions Club). Dal 2019 al 2023 ha ricoperto la carica di presidente nazionale di Agivi (Associazione Giovani Imprenditori Vitivinicoli Italiani del gruppo Unione Italiana Vini). La sua esperienza nel Movimento turismo del vino inizia nel 2013 con la prima nomina a presidente della delegazione Toscana, fino al 2019, e poi ancora dal 2023 con il quarto mandato attualmente in corso.

«Sono particolarmente felice e orgogliosa di essere stata scelta dai presidenti regionali Mtv riuniti oggi in assemblea per ricoprire questo ruolo nell'Associazione che da bambina ho visto nascere in casa e che ora, grazie al lavoro di squadra, dovremo trasformare nel motore che deve fare delle cantine del Mtv il top dell'enoturismo Italiano - dice la neopresidente del Movimento turismo del vino. Nel ringraziare chi mi ha preceduto in questo ruolo, ci tengo a precisare che, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, lavoreremo uniti con il nuovo cda e con tutti coloro che, dentro e fuori il consiglio, accetteranno di diventare i direttori di singoli progetti. Ci sarà spazio per tutti e daremo la massima visibilità a quelli che metteranno talento e tempo su grandi obiettivi».

Nel corso dell'assemblea sono stati nominati anche il Vicepresidente e i Consiglieri che comporranno la squadra di lavoro per il prossimo triennio. Ad affiancare la neopresidente Violante Gardini Cinelli Colombini sarà la vicepresidente del Movimento turismo del vino Valentina Togna (Trentino Alto Adige). Il gruppo di lavoro sarà poi composto dai consiglieri Maria Paola Sorrentino (presidente di Mtv Campania), Nicola D'Auria (presidente di Mtv Abruzzo), Valeria Pilloni (presidente di Mtv Sardegna), Stefano Celi (presidente di Mtv Valle d'Aosta), Giovanni Dubini (presidente di Mtv Umbria).

