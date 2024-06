Il Golosario Wine Tour 2024, un viaggio enoturistico in Italia

Il Golosario - Wine Tour 2024 si propone come una guida, strutturato come un viaggio attraverso le varie regioni vinicole italiane, ciascuna con le sue peculiarità e tradizioni. Gli autori accompagnano i lettori in un'esplorazione dettagliata fornendo informazioni pratiche su cosa vedere, dove alloggiare e come vivere al meglio l'espereinza enoturistica. Viene descritto non solo il vino, ma anche l'accoglienza e le attività offerte dalle cantine rendendo il volume utile sia per gli appassionati di vino che per turisti curiosi.

Il Golosario - Wine Tour 2024 descrive non solo il vino, ma anche l‘accoglienza e le attività offerte dalle cantine

Si tratta della terza edizione con la recensione di 1.528 cantine di tutta Italia, che abbinano alla produzione enologica anche l'offerta enoturistica: una proposta che spazia dalla degustazione con proposte a pagamento da vivere in luoghi creati appositamente (ben 601 le realtà che offrono questo servizio) alle realtà che associano alla mescita dei vini anche la ristorazione (414) passando per chi vi aggiunge anche la possibilità di pernottare (ben 619 strutture con pernottamento).

Spazio anche ai relais di charme, ben 90 strutture sparse sul territorio nazionale, che permettono di disegnare una mappa degli investimenti lungo lo stivale: in testa troviamo Piemonte e Toscana con 20 strutture di lusso, seguite dal Veneto con 10 e Lombardia 9, mentre al Sud spiccano Puglia e Sardegna con 3 wine relais a testa.

Il Golosario - Wine Tour 2024. Guida all'enoturismo italiano

Autori: Paolo Massobrio e Marco Gatti

Editore: Comunica Edizioni

Pagine: 630

Prezzo: 21,50 euro

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata