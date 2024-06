Castello di Meleto, cambio al vertice: Ilari presidente, Montalbano direttore

Stefano Ilari, commercialista, già vicepresidente nel precedente triennio guiderà una delle realtà più dinamiche del Chianti Classico, Castello di Meleto di Gaiole in Chianti (Si). «Castello di Meleto è cresciuto molto in questi anni ma gli obiettivi sono ancora tanti - ha dichiarato il neopresidente - abbiamo lavorato per valorizzare il terroir con la zonazione e l'individuazione dei cru, allo sviluppo dell'attività turistica, al recupero di un territorio splendido. Ora lo sguardo è rivolto al futuro con nuovi progetti, primi fra tutti la ristrutturazione della cantina e la creazione della suite nella torre del Castello».

Castello di Meleto, cambiano i vertici

Valorizzazione delle singole vigne, creazione di una cantina all'avanguardia, sviluppo di un turismo da “wine resort”, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e storico: sono queste le linee guida che seguirà Francesco Montalbano, senese, classe 1980, nuovo direttore di Castello di Meleto. «Castello di Meleto è sempre rimasto nel mio cuore - ha affermato Montalbano - quando mi è stato chiesto di assumere la guida di una realtà che in questi anni è cresciuta molto, ho accettato con entusiasmo».

Giovanni Balli, Francesco Montalbano e Stefano Ilari.

La presentazione dei nuovi vertici dell'azienda agricola senese è stata accompagnata da un lunch a Villa Cora, dove alcune eccellenze della cantina chiantigiana sono state abbinate ai piatti del resident chef dell'hotel fiorentino, illustrate da Giovanni Balli giovane enologo di Castello di Meleto.

Di Claudio Zeni

