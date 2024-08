Cantina Tollo, nominato il nuovo direttore generale: è Sandro Ciavattella

Sandro Ciavattella è il nuovo direttore generale di Cantina Tollo. La nomina è stata annunciata durante l'assemblea dei soci del gruppo teatino, tenutasi il 28 luglio a Tollo (Chieti). Pescarese di 43 anni, Ciavattella ha già servito come chief financial officer della cooperativa abruzzese per sette anni, dal 2017 al 2023. «Sono onorato della fiducia riposta in me dal presidente e dal Consiglio di amministrazione - ha commentato Ciavattella. Oltre che entusiasta di iniziare questo nuovo percorso professionale proprio all'interno di Cantina Tollo. L'obiettivo è sviluppare una visione condivisa e dare ancora più valore al gioco di squadra coinvolgendo i soci e i dipendenti nella vita aziendale, con lo scopo di migliorare le attuali performance dell'azienda e raggiungere insieme nuovi, ambiziosi traguardi e mercati».

Sandro Ciavattella, il nuovo direttore generale di Cantina Tollo

«Grazie al lavoro di Sandro Ciavattella e dei nostri soci - ha aggiunto Gianluca Orsini, presidente della cooperativa - Cantina Tollo sarà in grado di affrontare le nuove sfide che il mercato ci pone. Sono sicuro che insieme potremo ottenere grandi risultati e far apprezzare ancora di più i nostri vini, sia in Italia che oltre i confini nazionali, raccontando quest'angolo d'Abruzzo nei calici». In occasione dell'assemblea dei soci è stato inaugurato anche il nuovo magazzino di stoccaggio di Cantina Tollo. Il locale possiede un impianto di refrigerazione a temperatura controllata che consente una migliore gestione dei prodotti imbottigliati e una significativa riduzione dei costi energetici grazie all'impianto fotovoltaico.

