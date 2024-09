Monte Baldo: viticoltura e paesaggio di montagna nel convegno di Albino Armani

Il Monte Baldo trentino, un gioiello ancora poco esplorato del mondo vitivinicolo, sarà il protagonista del convegno “Il Monte Baldo trentino, un dialogo tra viticoltura e paesaggio di montagna” promosso dall'azienda Albino Armani - Viticoltori dal 1607. L'evento, in programma venerdì 11 ottobre a Brentonico presso il Palazzo Eccheli-Baisi, rappresenta un'occasione unica per accendere i riflettori su questo territorio straordinario, che si affaccia sulla Vallagarina e che finora è stato poco discusso sia dentro che fuori dalla comunità del vino.

Il Monte Baldo al centro del convegno promosso dall'azienda Albino Armani

La giornata, moderata dall'enologa e divulgatrice Sissi Baratella, prevede un confronto tra illustri relatori e le principali aziende vinicole del Trentino, tra cui Endrizzi, Foradori, Ferrari Trento, Sondelaite e, naturalmente, Albino Armani. “Vogliamo valorizzare il nostro territorio e allo stesso tempo proteggerlo”, ha dichiarato Armani, grande sostenitore della viticoltura alpina. L'Altopiano di Brentonico, con i suoi suoli ricchi di basalto e calcare, rappresenta un luogo ideale per la coltivazione di vitigni da spumante come il Pinot Nero e lo Chardonnay. Il convegno sarà suddiviso in due sessioni principali. La prima, introdotta da relatori come il professor Attilio Scienza, Andrea Faustini (Cavit) e Duilio Porro (Fondazione Edmund Mach), si concentrerà sulla vocazione viticola del Baldo trentino, tra terroir, biodiversità e le caratteristiche pedologiche del territorio. “Il Trentino è un territorio straordinariamente vocato alla produzione di uve di qualità”, ha affermato Scienza, sottolineando l'importanza di preservare le specificità del suolo e del clima.

La seconda sessione, invece, sarà dedicata alla figura del contadino di montagna e al ruolo della viticoltura nello sviluppo sostenibile del territorio. Alessandro De Bertolini, della Fondazione Museo Storico del Trentino, esplorerà il valore storico e sociale del contadino di montagna, mentre Gianluca Telloli di Proposta Vini e Michael Hock, direttore della Cantina St. Jodern Kellerei, illustreranno l'integrazione equilibrata della viticoltura nel paesaggio montano, prendendo a modello l'esempio virtuoso del Vallese svizzero. Un ulteriore punto di interesse sarà il percorso di candidatura del Monte Baldo a Patrimonio Unesco, un riconoscimento che potrebbe segnare una svolta per lo sviluppo vitivinicolo e paesaggistico della zona. L'incontro non sarà solo un'occasione di confronto tecnico, ma un momento per discutere il futuro di una viticoltura che miri alla tutela e alla valorizzazione di un territorio unico, ricco di storia e potenzialità.

Convegno di Albino Armani, il programma

Ore 11 - Inizio del convegno

Saluti Istituzionali

Introduzione di Albino Armani

Interventi:

Attilio Scienza: "La vocazione viticola: un'idea di futuro"

Andrea Faustini (Cavit): "Focus Trentino: L'altitudine nella produzione del vino"

Duilio Porro (Fondazione Edmund Mach - FEM): "Caratterizzazione pedo-climatica ed aspetti agronomici per gestire il territorio viticolo del Baldo"

Ore 13:30 - Seconda parte del convegno

Sissi Baratella: "Brentonico, una questione di stile"

Albino Armani: "Vocazionalità viticola del Baldo trentino: tutela e sviluppo del territorio"

Alessandro De Bertolini (Fondazione Museo Storico del Trentino): "Il contadino di montagna: costruttore di paesaggi"

Gianluca Telloli (Proposta Vini) con Michael Hock (Cantina St. Jodern Kellerei): "Il Vallese, un altro esempio virtuoso di integrazione tra viticoltura e paesaggio di montagna"

Ore 15 - Tavola rotonda con i produttori del territorio

© Riproduzione riservata