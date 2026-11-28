L'azienda agraria San Gregorio di Chiusi (Si), in Valdichiana, con il suo direttore Michele Monica, si è presentata a Roma al Vinificio del quartiere Testaccio con i suoi vini territoriali e una selezione dei salumi di suini di Cinta Senese che alleva nei vasti appezzamenti boschivi. Dai primi anni Ottanta produce vini territoriali con l'idea di valorizzare i vitigni autoctoni locali, vinificati in purezza, e successivamente ha affiancato all'attività l'allevamento di 700 suini di Cinta Senese, con annesso laboratorio norcino. Ultima iniziativa, l'apertura di un resort, l'Agriturismo Le Cerette, in un antico podere ristrutturato e articolato in cinque appartamenti e con piscina fitodepurata.

San Gregorio unisce la produzione vinicola e l'allevamento di Cinta Senese (e, di recente, anche l'ospitalità agrituristica)

San Gregorio, un modello di agricoltura multifunzionale

È una diversificazione aziendale rispettosa della bellezza delle colline tra ulivi, boschi e vigneti, ma anche una conferma di come l’agricoltura multifunzionale sia un motore di sviluppo economico, sociale e territoriale. Inoltre, la gestione è curata al massimo livello, rispettando l'ambiente in tutte le attività. Il vino qui si fa da sempre con varietà locali e, in queste terre che furono importanti insediamenti etruschi, a dimostrarlo sono i numerosi reperti archeologici indicativi della sua produzione e del suo consumo. Se l'azienda nasce nel 1956, qui si coltivava la vite già nel XVIII secolo, come attestano documenti della Curia vescovile di Montepulciano.

Cinta Senese, il recupero di un patrimonio della Toscana

Potrebbe essere riletto come ritorno al passato anche l'allevamento dei suini di Cinta Senese, caratterizzati da una fascia bianca sul dorso e sull'addome. Era una diffusa pratica contadina, come dimostra l'affresco di Ambrogio Lorenzetti “Gli effetti del Buon Governo in campagna” (1338-1340), nel Palazzo del Governo di Siena. Fu recuperata grazie ad allevatori locali una ventina di anni fa, incrociando pochissimi esemplari rimasti, e ora la carne, sia fresca che lavorata in salumi, è diventata un'altra eccellenza toscana tutelata.

Alcuni esemplari di Cinta Senese dell'azienda agraria San Gregorio

Nel 1997 ne sono state ridefinite le caratteristiche genealogiche e oggi ha tutte le garanzie della Dop, ma solo se i suini sono allevati e macellati in Toscana. A San Gregorio hanno a disposizione vasti appezzamenti di bosco e di terreno seminativo con opportune recinzioni e la loro alimentazione è del tutto naturale. Fa riflettere un dato: nel 1927 esistevano in Italia ben 21 razze suine “nostrane”, ma quasi tutte si sono estinte con l'arrivo delle più produttive razze danesi e inglesi, con una perdita definitiva di un enorme patrimonio genetico.

Il capocollo dell'azienda agraria San Gregorio

Michele Monica si è soffermato sulla storia e sull'evoluzione dell'azienda negli anni, portando le etichette più rappresentative e, in degustazione con i vini, un assortimento di salumi: prosciutti, salami, pancette e lardo, nel segno di una vera merenda alla toscana. Il gusto dei salumi era inconfondibile e persistente, per il grasso infiltrato nel magro, più morbido e profumato, e la stagionatura prolungata.

I vigneti di San Gregorio e la valorizzazione dei vitigni locali

L'azienda conta 20 ettari a vigneto in aree iscritte interamente alla Docg Chianti Colli Senesi. Un'altra decina entreranno presto in produzione. I terreni, tra i 300 e i 500 metri di altitudine, sono di medio impasto tendente all’argilloso e, se il Sangiovese vi fa da padrone, non mancano i tradizionali toscani come Canaiolo e Colorino, a cui si aggiungono Barbera e Malvasia. In cantina la vinificazione è in tini di cemento e botti di legno. La gestione agronomica rispetta la tradizione, ma si integra con quella innovativa, con microzonazioni e interventi mirati, assistenza satellitare e interventi esclusivamente manuali, dalla potatura alla vendemmia.

I vigneti di San Gregorio

Tra le etichette prodotte, il classico Docg Chianti Colli Senesi, 100% Sangiovese, con profumi di frutti rossi e di bosco, media struttura tannica e finale persistente. Altre etichette: la Docg Riserva Poggio Pagliaio, che dopo il cemento va in barrique per un anno e poi 4 mesi in bottiglia. Tra i rossi c'è ancora l'Igt Camars, uvaggio di Barbera e Colorino, con aromi di frutta rossa matura, note speziate e vanigliate. In purezza sono anche gli Igt Canaiolo e Ciliegiolo, freschi e di media struttura. In questa terra di rossi non può mancare un bianco, l'Igt Le Cerrete (Malvasia + 20% di Grechetto), rotondo e lungo, perfetto con pesce e carne bianca. Il Sangiovese dà vita anche all'Umi Igt rosato, con sentori floreali di rosa, fresco e profumato. Ma siamo in Toscana e fare un passito è una sfida per tutte le cantine e qui l'orgoglio è il liquoroso e ambrato Tesoro di Porsenna, da Grechetto e Malvasia. Su graticci fino a metà dicembre, fermenta in caratelli di castagno e rovere. Così come non può mancare un uliveto con 2.000 piante.

La produzione vinicola di San Gregorio spazia dal Chianti Colli Senesi ai passiti

San Gregorio and Friends: ospitalità e sinergie sul territorio

Michele Monica ha raccontato come nel tempo sia nata una sinergia concreta tra produttori, ristoratori, artigiani e agricoltori della Valdichiana, la “San Gregorio and Friends”, con eventi, degustazioni e showcooking.

La camera di uno dei cinque appartamenti di San Gregorio