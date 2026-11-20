Cambio della guardia alla guida del Consorzio vitivinicolo della Valtènesi, sponda bresciana del lago di Garda, che raggruppa 103 vignaiuoli per lo più indipendenti. Rosé e rosso Groppello i vini di punta. Il 40enne Giovanni Prete, amministratore delegato delle cantine Scolari, prende il posto di Paolo Pasini, giunto al termine del mandato. Voto unanime per il nuovo presidente e pure per i due vicepresidenti: il riconfermato Marco Turina dell'omonima cantina e, alla sua prima esperienza, Gilberto Castoldi, della cantina Cobue, espressione di una storica realtà del territorio.

Giovanni Prete, nuovo presidente del Consorzio Valtènesi

Gli obiettivi del nuovo presidente: valorizzare il territorio e fare rete

«Anzitutto un ringraziamento - ha detto il neopresidente - va al direttivo uscente e poi al territorio della Valtènesi e al suo vitigno autoctono, il Groppello, vera anima della nostra identità. Il primo obiettivo sarà valorizzare ulteriormente la denominazione Valtènesi, Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia e Benaco Bresciano, rafforzando le sinergie con gli enti e con tutte le realtà del territorio».

«Fare rete - ha rimarcato Prete - è indispensabile per crescere in questo percorso. Un ruolo importante sarà rappresentato dalla naturale vocazione turistica del Garda, dove vino, paesaggio, cultura, cibo e ospitalità costituiscono un patrimonio comune da valorizzare, creando nuove opportunità di sviluppo per le aziende e per l'intera zona Doc e Igt. Al mio fianco lavoreranno anche cinque commissioni per coinvolgere direttamente tutti i soci».

La tradizione vitivinicola della Valtènesi e i numeri della produzione