Più spazio al nome “Colli Euganei” sulle etichette dei vini rossi, nuove regole per indicare i vitigni, riorganizzazione della categoria Riserva e una diversa dicitura per il Serprino. Sono le principali novità del disciplinare della Doc Colli Euganei, approvato dal ministero dell'Agricoltura e in vigore dallo scorso 31 ottobre. Le modifiche, applicabili dalla vendemmia 2026, arrivano al termine di un percorso avviato nel 2024 dal Consorzio di tutela veneto per rafforzare il legame tra i vini e il territorio di produzione.