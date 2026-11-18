VENETO
Colli Euganei Doc, cambia il disciplinare: ecco tutte le novità
Con le nuove regole, il territorio veneto acquista maggiore risalto sulle etichette dei rossi, le tipologie Riserva vengono riorganizzate e per il Serprino arriva una nuova dicitura legata all'origine
Più spazio al nome “Colli Euganei” sulle etichette dei vini rossi, nuove regole per indicare i vitigni, riorganizzazione della categoria Riserva e una diversa dicitura per il Serprino. Sono le principali novità del disciplinare della Doc Colli Euganei, approvato dal ministero dell'Agricoltura e in vigore dallo scorso 31 ottobre. Le modifiche, applicabili dalla vendemmia 2026, arrivano al termine di un percorso avviato nel 2024 dal Consorzio di tutela veneto per rafforzare il legame tra i vini e il territorio di produzione.
Più spazio al territorio sulle etichette dei vini rossi
Il cambiamento più evidente riguarda i rossi ottenuti da uve bordolesi. Finora, infatti, sulle etichette poteva essere soprattutto il nome del vitigno, come Cabernet o Merlot, a richiamare l'attenzione. D'ora in avanti, invece, la dicitura “Colli Euganei” dovrà avere maggiore risalto, mentre l'eventuale indicazione di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère o Merlot dovrà comparire in caratteri più piccoli e al di sotto della menzione “Denominazione di origine controllata” o della sigla “Doc”. I produttori potranno quindi continuare a specificare le uve utilizzate, ma sarà la provenienza geografica a occupare il primo piano.
«Con questa innovazione del disciplinare di produzione - spiega il presidente del Consorzio, Gianluca Carraro -, si è compiuto un fondamentale passo verso l'identità “vocazionale” dei nostri vini». La scelta, prevista dal piano strategico adottato nel luglio 2024, punta a rendere la denominazione il principale elemento di riconoscibilità dei rossi dei Colli Euganei. Nella stessa direzione va la riorganizzazione delle tipologie Riserva: le precedenti versioni legate ai singoli vitigni vengono ricondotte al Colli Euganei Rosso Riserva, con una revisione anche di alcuni requisiti produttivi.
Serprino, una nuova dicitura e le regole per i vini sui lieviti
Per il Serprino, invece, viene introdotta la possibilità di utilizzare la dicitura “Serprino dei Colli Euganei” al posto di “Colli Euganei Serprino"” Una modifica pensata per dare maggiore riconoscibilità al vino, mantenendo esplicito il riferimento alla sua zona d'origine. Il disciplinare interviene inoltre sulle versioni rifermentate in bottiglia senza eliminazione dei residui di fermentazione, per le quali disciplina l'utilizzo della menzione “sui lieviti”.
Quanto all'applicazione delle nuove disposizioni, sono previste misure transitorie per le produzioni delle annate precedenti e per lo smaltimento delle etichette già stampate. A determinate condizioni, anche alcune partite di vini Riserva delle vendemmie passate potranno essere ricondotte alla nuova tipologia. Detto ciò, il percorso di aggiornamento del Consorzio proseguirà infine con i vini bianchi e con il Fior d'Arancio Docg.