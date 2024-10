Milano in tavola: lo chef Paternollo presenta un menu che racconta la sua città

Milano, città di cultura e tradizione culinaria, oltre che di novità, è celebrata dallo chef Guido Paternollo, milanese Doc, con un menu dedicato che ne esalta il valore identitario. “La mia città” è la nuova proposta gastronomica del ristorante fine dining Pellico3, situato nel prestigioso Park Hyatt Milano. Con la sua atmosfera raffinata e accogliente, il ristorante si conferma come un elegante salotto in cui gli ospiti possono vivere un'esperienza gastronomica unica, ricca di sapori e racconti che omaggiano la città meneghina.

La sala del ristorante fine dining Pellico3, situato nel Park Hyatt Milano

Il legame con Milano di chef Guido Paternollo

Milano è più di un luogo per Guido Paternollo; è il punto di partenza della sua carriera culinaria. «Milano è il luogo dove tutto è cominciato. È qui che ho mosso i miei primi passi in cucina e mi sono formato», racconta lo chef. Dal 2022, Paternollo è al Pellico3 e ha deciso di creare un menu che parli direttamente alla città. «Ogni piatto non è solo un omaggio alla tradizione, ma una reinterpretazione che riflette ciò che la città significa per me: eleganza, dinamismo e una capacità innata di reinventarsi senza mai dimenticare le proprie radici», aggiunge.

Guido Paternollo, chef di Pellico3

Il gusto di Milano secondo lo chef Guido Paternollo

Il nuovo menu offre un viaggio attraverso quattro portate, con la possibilità di optare per una formula degustazione o piatti alla carta. Ecco i protagonisti:

Carpaccio di manzo come una tartare di Pellico3 1/4 Risotto allo aafferano, midollo gratinato, lardo, gremolada, jus di vitello di Pellico3 2/4 Filetto di Manzo alla milanese, millefoglie di patate alla senape, verdure di stagione di Pellico3 3/4 Millefoglie al Panettone di Pellico3 4/4 Previous Next

Antipasto - “ Carpaccio di manzo come una tartare ”: una raffinata rivisitazione della tartare di manzo. Il carpaccio di Fassona , finissimo, è condito con ingredienti tipici della tartare e completato da una generosa grattugiata di Parmigiano Reggiano Vacche Bianche 24 mesi , aggiungendo profondità e consistenza al piatto.

“ ”: una raffinata rivisitazione della tartare di manzo. Il , finissimo, è condito con ingredienti tipici della tartare e completato da una generosa grattugiata di , aggiungendo profondità e consistenza al piatto. Primo piatto - “Risotto allo zafferano, midollo gratinato, lardo, gremolada, jus di vitello”: questo risotto è mantecato con burro e Parmigiano Reggiano, arricchito da una riduzione di aceto di vino bianco e cipolle per un tocco di acidità. Il midollo dell’ossobuco, gratinato per croccantezza, viene accompagnato da una gremolada di tre creme – al prezzemolo, all’aglio nero e al limone – per una rivisitazione del classico risotto milanese.

Secondo piatto - “Filetto di manzo alla milanese, millefoglie di patate alla senape, verdure di stagione”: la tradizionale cotoletta alla milanese viene reinterpretata con filetto di manzo impanato nel panko e fritto nel burro chiarificato. È accompagnato da una millefoglie di patate alla senape in grani e completato con un jus di vitello alla salvia e verdure fresche di stagione.

la tradizionale viene reinterpretata con filetto di manzo impanato nel panko e fritto nel burro chiarificato. È accompagnato da una millefoglie di patate alla senape in grani e completato con un e verdure fresche di stagione. Dessert - “Millefoglie al panettone”: un dolce omaggio al panettone, reinterpretato in forma di millefoglie. La pasta brik caramellata crea una sfoglia croccante, farcita con crema di panettone, uvetta, canditi e lamelle di mandorle tostate, catturando l’essenza della tradizione milanese in ogni morso.

Pellico3

Via Silvio Pellico 3 – 20121 Milano

Tel +39 02 88211236