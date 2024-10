Fabbri 1905: è Francesca Aste la migliore bartender del mondo

Francesca Aste di Carloforte (Su) è stata incoronata da Fabbri 1905 come la miglior bartender del mondo. Grazie al suo B-Loved Martini e a una performance mozzafiato ispirata al tema dell'amore, ha conquistato il Premio Lady Amarena International 2024 a Bologna, evento patrocinato dal ministero dell'Industria e del made in Italy. Dopo quasi un decennio, questo prestigioso riconoscimento internazionale nell'arte della mixology torna in Italia, confermando la nostra capacità di promuovere e far emergere talenti femminili nel comparto.

Francesca Aste, vincitrice del Premio Lady Amarena 2024

Premio Lady Amarena: il podio, i premi speciali e la giuria

Seconda classificata della competizione la tedesca Lisa Neubauer, con il suo cocktail Hands On a base di Marendry Fabbri. Sul podio anche l'ungherese Szintia Franzony con Il Successo, a base di Fabbri Dry Gin, un drink che racconta il suo percorso umano e professionale. Premio speciale Style & Technique a Riley Lin Ping Chen da Taiwan con Mamma Mia, Premio Marendry alla cinese ZhaZha Lee con il Rising Star e infine Premio Gin Fabbri alla rumena Oana Pirvu con FIVE.

A giudicare le esibizioni e i cocktail delle professioniste, una giuria tecnica composta da alcuni tra i più importanti nomi della mixology internazionale: giudici di pedana Angelo Donnaloia, presidente Aibes Italia, e Claudia Carrozzi, presidente Uk Bartenders Guild. Con loro una giuria degustativa composta da Cinzia Ferro, prima vincitrice del titolo Lady Amarena e imprenditrice, Leo Ko, vincitore del WCC IBA, Mattia Pastori, bartender di fama internazionale e fondatore di Nonsolococktails, Anna Knorr, flair bartender nel Guinness World Record dell'Accademia Barschule Munchen di Monaco di Baviera, Antonella Tolomelli, global marketing director Fabbri 1905, e infine Giacomo Giannotti, una vera e propria star del comparto, titolare del Bar Paradiso a Barcellona, per anni al primo posto nella classifica del World's 50 Best Bar.

Il cocktail di Francesca Aste, vincitrice del Premio Lady Amarena 2024

Francesca Aste ha conquistato la giuria internazionale e superato le colleghe finaliste provenienti da tredici Paesi - Singapore, Cina, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Spagna, Austria, Ungheria, Romania, Svizzera, Germania, Polonia e Italia - con un cocktail a base di Marendry Fabbri e Sciroppo italiano Fabbri, dalla bassa gradazione alcolica, equilibrato e armonioso, perfetto dall'aperitivo all'after dinner, ma soprattutto capace di far sognare e di giocare con il cliente cocktail. Ispirato al celebre murales di Banksy, invita infatti chi lo beve ad esprimere un desiderio: sull'smarena che fa da garnish al drink è infatti legato un palloncino a forma di cuore, pronto a spiccare il volo. «Il mio obiettivo - ha spiegato la vincitrice, che a Cagliari ha aperto un locale, il Cabaret Social Bar - è quello di stupire gli ospiti e far provare emozioni. Credo che nella vita ogni cosa debba avere un senso o una motivazione e anche nei cocktail che propongo c'è sempre una storia o un sentimento che voglio lasciare ai miei clienti: in questo caso la gioia, la magia di un desiderio che si avvera».

Il cocktail di Francesca Aste: il B-Loved Martini

Cosa sapere sul Premio Lady Amarena

Il Premio Lady Amarena è dal 2015 l'unico riconoscimento internazionale riservato alle barladies, un piccolo esercito di donne che, sfidando pregiudizi e luoghi comuni, è impegnato a innovare profondamente il settore della miscelazione. Ispirato alla figura di Rachele Fabbri, che inventò oltre cento anni fa la ricetta dell'Amarena Fabbri e contribuì alla fortuna dell'azienda di famiglia, il premio ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sulla forza delle donne, sulla loro capacità di superare ostacoli e impedimenti che troppo spesso persistono in molti contesti professionali, a partire da quello del beverage, in ogni angolo del globo.

Negli anni la competizione ha visto la partecipazione di migliaia di barladies provenienti dai diversi continenti. L'edizione 2024 ha ottenuto, oltre al patrocinio del Ministero per l'Industria e il Made in Italy, anche quello diverse importanti associazioni femminili nazionali. «Il contributo delle donne in questo campo - ha spiegato Nicola Fabbri, amministratore delegato dell'azienda e ideatore dell'iniziativa - è sempre più fondamentale. Nelle professioniste c'è un approccio moderato all'alcool e una spiccata attenzione e sensibilità nei confronti dei dettagli e delle esigenze del consumatore. Nonostante ciò permangono pregiudizi e ostacoli che il Premio Lady Amarena vuole contribuire ad abbattere offrendo alle professioniste un palcoscenico internazionale dove dimostrare le proprie capacità e creare un network».