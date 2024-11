La Torta Isclana e la pasticceria ischitana di Luigi Di Meglio

Quando la passione non ha limiti. Luigi Di Meglio, pasticcere di lungo corso, ha iniziato quando aveva 12 anni a frequentare il laboratorio di alcuni parenti della mamma. Siamo a Ischia (Na), dove è nato e risiede da 50 anni. Una passione giovanile che si è consolidata negli anni. «Sono anche odontotecnico e mi ero iscritto a medicina - racconta - ma l’arte dolce ha prevalso. Tanta formazione e pratica tra Ischia e Napoli».

Luigi Di Meglio

La Dolce Sosta, in primo piano i dolci tipici campani

Sulla grande isola campana ha avuto un intenso rapporto professionale che lo ha visto alternarsi tra lo storico Il Triangolo, a Lacco Ameno, e la Pasticceria La Dolce Sosta, dove dal 2021 è in pianta stabile.

La Dolce Sosta a Ischia (Na)

«Qui sviluppo l’arte pasticcera dalla A alla Z - annota - Soprattutto pasticceria tradizionale, dolci tipici campani, ma anche torte moderne e da cerimonia, così come le monoporzioni». Lo scorso settembre Luigi Di Meglio ha reso un ulteriore omaggio alla sua terra imponendosi alla seconda edizione di “Un dolce per Ischia”, concorso sostenuto da Mulino Caputo, in cui i finalisti hanno dovuto realizzare creazioni inedite per dar vita a un dolce simbolo dell’isola.

La Torta Isclana di Luigi Di Meglio

«Ho creato la Torta isclana - spiega - un omaggio al territorio anche grazie al suo nome antico. Prevede sul fondo una torta sbrisolona alla nocciola con marmellata di arancia bio, arance dell’orto. All’interno cake con nocciole, cioccolato bianco e pisto, un insieme di spezie. Le tipicità locali sono state il filo conduttore». Tant’è che Sal De Riso, come ricorda Di Meglio, presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani e membro della giuria, ha commentato: “I sapori e i profumi mi hanno fatto ricordare il Natale”.

La Dolce Sosta, le farine valore aggiunto in laboratorio

La Torta isclana è già in produzione e in vetrina a La Dolce Sosta, pasticceria di grande richiamo sulla strada principale di Ischia. Per questa ricetta Luigi Di Meglio ha utilizzato una farina per eccellenza di Napoli, la Frolla sacco rosa di Mulino Caputo, indicata per le preparazioni di pasta frolla, biscotti e Pan di Spagna.

I dolci della pasticceria La Dolce Sosta di Ischia (Na)

«Lavoro da sempre con Mulino Caputo - puntualizza - Farine che rispondono a pieno alle nostre esigenze. Sono sempre un valido alleato del professionista in laboratorio. Per la produzione quotidiana de La Dolce Sosta utilizzo anche la farina Oro, studiata proprio per i superlievitati professionali, e la Manitoba, farina elastica ad alto valore proteico».

La Dolce Sosta

corso Vittoria Colonna 151 - 80077 Ischia (Na)

Tel 081 991678