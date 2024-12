La pasticceria non si ferma e si prepara ad accogliere il 2025

Con l’inverno che entra nel vivo, il mese di dicembre e le festività natalizie danno la carica al mondo dei dolci. La pasticceria chiude l’anno vecchio e inaugura quello nuovo con un’accelerazione potente e ritmi serrati.

Il settore entra in un momento topico e mette in scena tutte le sue forme. È come se vivessimo in tempo di bilanci, dove si raccolgono i frutti dei sacrifici effettuati nei mesi precedenti.

Continuare a stupire i clienti fino alla fine dell'anno

La clientela infatti in questo periodo dà libero sfogo ai desideri gastronomici. Tanto, come sempre e come vuole la tradizione, alla moderazione a tavola ci si pensa dopo. Il consumatore si vuole premiare e anche noi saremo gratificati se siamo stati in grado di fidelizzarlo.

I dolci vengono ricercati con maggiore intensità, vuoi per il freddo, vuoi per onorare le tradizioni. Nel nostro Paese ogni regione, per non parlare delle singole località, ha i propri cavalli di battaglia. Non facciamoci trovare impreparati. E poi ci sono i turisti, che vanno stupiti, oltre che gratificati. In questo senso i nostri laboratori sono un formidabile veicolo di promozione.

Pensiamo solo al panettone, ormai una ricetta trasversale, che attraversa l’Italia e può essere interpretata in numerose varianti. La presenza della frutta sembra essere più gradita delle creme; così sostengono le ultime tendenze. Ecco allora albicocca, ananas, limone o fichi. L’artigianalità e il territorio si mettono in mostra andando a ricercare diverse soluzioni per gratificare il palato.

La pasticceria per bambini

Non dimentichiamo il consumo sul fronte dell’infanzia. I bambini hanno bisogno di gusto, forme e colori. La pasticceria di fine anno può e deve declinare numerose elaborazioni dedicate a loro.

Formule che vanno anche ad arricchire e rendere più seduttiva e attraente la vetrina. E poi il cioccolato, che è sempre presente e con cui si viaggia in assoluta tranquillità, mantenendo però sempre alta l’asticella della fantasia.

Anche la pasticceria del nuovo anno viene subito messa alla prova dal ruolo che si gioca con la calza della Befana, dove i bambini hanno mille aspettative. E gli adulti non hanno alcuna intenzione di deluderle.