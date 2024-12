Intervista a Davide Manzoni: la cosmesi di Comfort Zone nell'ospitalità di lusso

Nata nel 1983 a Parma come laboratorio dedicato ai prodotti tricologici, Comfort Zone rappresenta oggi una delle realtà più avanzate della cosmetica professionale, sinonimo di eccellenza, innovazione e sostenibilità. Fondata dalla famiglia Bollati e parte del gruppo Davines, l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione nel 1996 con il lancio del marchio Comfort Zone, dedicato a trattamenti di bellezza per spa e istituti estetici.

Ogni formulazione è studiata con un team di oltre 40 esperti, tra cui chimici, biologi e dermatologi, e si sviluppa a partire dal “Giardino Scientifico”, un laboratorio a cielo aperto all'interno Davines Village, dove la natura si trasforma in fonte di innovazione.

Spa, hotel di lusso e farmacie: l'mpronta globale di Comfort Zone

L'azienda può vantare la certificazione B Corporation, a dimostrazione del suo impegno per un modello di business sostenibile, orientato al benessere delle persone e del pianeta. Comfort Zone è un player globale nel mercato della cosmesi professionale, presente in oltre 60 Paesi con una rete consolidata di sette filiali operative dirette. Questo modello consente di mantenere uno stretto controllo sui servizi offerti e sul personale, garantendo una qualità uniforme e una conoscenza approfondita delle esigenze locali.

Comfort Zone è presente in spa di alto livello, hotel di lusso, farmacie e centri estetici di alta gamma

Il marchio è presente in spa di alto livello, hotel di lusso, farmacie con reparti estetici avanzati e centri estetici di alta gamma. Comfort Zone si rivolge a professionisti del settore estetico, offrendo soluzioni su misura che combinano prodotti d’eccellenza con un approccio completo ai servizi. Come spiegato da Davide Manzoni, Direttore generale del marchio Comfort Zone del Gruppo Davines, l’azienda ha scelto deliberatamente di operare in un settore altamente specializzato e di nicchia

Comfort Zone è una delle aziende oggi più avanzate per quanto riguarda la cosmetica, il trattamento e il beauty che si può trovare in Spa o in farmacie specializzate. Qual è la vostra dimensione sul mercato?

La scelta di lavorare in un mercato particolare, che oserei dire di nicchia, è quello di operare nel mercato professionale della cosmesi che è veramente il più di nicchia di tutto il grande mondo della cosmesi. Ora noi lavoriamo con le estetiste, che a loro volta sono presenti nei centri estetici, nelle Spa, sulle navi da crociera o in farmacia. In Italia rappresentiamo la quota di mercato più importante in questo canale. Dopo aver lavorato con impegno ed essere cresciuti piano piano in questi 27 anni. Siamo presenti in oltre 60 paesi del mondo con sette filiali dirette operative, quindi con staff guidato direttamente da noi.

In pratica la vostra clientela principale sono gli alberghi di lusso con Spa o servizi di qualità in bagno.

La nostra clientela più importante sono in effetti quelle che potremmo definire le Spa, e quindi gli alberghi di buon livello in cui troviamo i centri beauty oppure gli hotel dove si trovano i prodotti che chiamiamo open space all'interno delle camere. Ma poi ci sono le farmacie con reparto estetico e le estetiste che hanno dei centri di buon livello.

Comfort Zone è un player globale nella cosmesi professionale ed è presente in oltre 60 Paesi

E rispetto alla concorrenza il vostro numero di referenze è più alto e più basso?

Io credo che dovremmo parlare casomai di servizi più che di numero di prodotti, perché oggi nel nostro canale, che è il canale professionale, ci si distingue agendo su quattro leve: il prodotto, la formazione, le attrezzature e la consulenza. Ecco, in questo caso potrei dire che siamo probabilmente i più completi, in quanto siamo in grado sia di portare avanti formazione a tutti i livelli dall'estetista receptionist, alla manager, a tutte le figure che opera in queste realtà.

Possiamo entrare nel dettaglio dei servizi offerti?

Operiamo molto sul piano della consulenza, per capire quali sono le leve di ogni realtà per migliorare le performance, quali sono le analisi di conto economico, come gestire al meglio situazioni che possono essere diventate un po più critiche, per poi arrivare alla tecnologia. Parliamo di tecnologie che hanno sempre più a che fare con un'anamnesi, ad esempio, con processi di sterilizzazione, ecc. e non solo.

La certificazione B Corporation ottenuta da Comfort Zone garantisce un modello di business sostenibile

L'aspetto della tecnologia si abbina sempre più alla ricerca sui prodotti..

Ci sono attrezzature che possono essere ad esempio i laser che ci vedono protagonisti, per poi arrivare a quello che può essere ovviamente definito il nostro core business. Da lì partimmo e da lì oggi siamo orgogliosi di poter avere ancora tutto il controllo direttamente della filiera dei prodotti naturali con cui realizziamo i nostri prodotti, Nella nostra sede abbuiano inoltre quattro laboratori: controllo qualità, ricerca e sviluppo, laboratorio microbiologico e compatibilità tra pack e prodotto.

Praticamente dalle botaniche al prodotto finito avete un controllo totale..

Si, e questo ci permette oggi di avere un grado maggiore di qualità e garanzia rispetto a tanti competitor, ma non dimentichiamoci che la cultura cosmetica in Italia ha generato un importante mercato ed una produzione di qualità. Pensiamo solo al distretto Crema-Lodi, che è considerato un'eccellenza mondiale nel mondo del conto terzi, ma non è così riconoscibile come altre aree. Ebbene, noi nel mondo del canale professionale, quindi delle SPA e delle estetiste siamo considerati un'eccellenza e questo fa bene e va a beneficio di tutto il made in Italy e di tutta la filiera che permette di realizzare questi successi.

