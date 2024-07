Cocktail, bakery e cucina d’autore insieme? Sì con Di Maio e Iavarone

Quando la colleganza è componente lieve rispetto a una componente forte, vistosamente gioiosa e latrice di buoni sentimenti, quale è l’amicizia. E qui parliamo di amicizia vera, solida, solare tra due persone entrambe occupate in attività nobile: donare emozioni ed esperienze cognitive, veicolate attraverso i sensi, ad ospiti esigenti. Con la complicità di quell’ora magica, quando il sole si tuffa oltre le onde del Tirreno, e di quel luogo magico che è la terrazza sul mare di Sorrento, hanno donato emozioni e piacevolezze gli amici Catello Di Maio (guest) e Domenico Iavarone (host). Sontuoso, spettacolare, squisito aperitivo a quattro mani al Bellavista Cocktail Bar del Grand Hotel La Favorita di Sorrento (Na).

Luigi Ruggiero, Catello Di Maio e Domenico Iavarone

Chi sono Catello Di Maio e Domenico Iavarone

Catello Di Maio (35 anni), terza generazione di una famiglia di panificatori, è il patron di Cesto Bakery, eccellente laboratorio-panetteria di Torre del Greco (Na), popolosa e bella città alle falde del Vesuvio. Domenico Iavarone (42 anni) è l’executive chef di Zest, il ristorante fine-dining dell’hotel cinque stelle ubicato nel centro storico di Sorrento.

A profondere talentuosa operosità a ché quanto preparato dagli amici Catello e Domenico abbia splendore massimo, ci pensa il bravissimo bar manager Luigi Ruggiero (41 anni), esponente di spicco della emergente scuola italiana di mixology italiana. Spazio ai suoi guizzi creativi, alla sua robusta tecnica.

Il menu di Catello Di Maio e Domenico Iavarone

Il primo cocktail che propone Luigi Ruggiero è fatto con Campari, passion fruit, tonica San Pellegrino e profumo al mezcal. Il Mezcal è un distillato messicano che, insieme al Tequila, rappresenta il prodotto più tipico del Messico nell’ambito del beverage.

Croissant, Culatello e Rum Havana 1/4 Brioche, guacamole con Campari 2/4 Pane danese ricotta con Bourbon 3/4 Maritozzo, pomodoro con Gin Bombay 4/4 Previous Next

Catello appronta una soffice brioche atta a fungere da voluttuoso contenitore per un’originale “contenuto” creato per l’occasione dallo chef Domenico: guacamole, verdure marinate e cipolle rosse. Quel gioco da bambini, e perché gli adulti no? Quando il sole sta per tuffarsi all’orizzonte porre le dita tra la linea dell’orizzonte e il sole, per rendersi conto approssimativamente di quanto tempo manchi ancora per il tuffo. Ecco, adesso mancano due dita. Ritmi placidi, la piscina è poco distante, rari nantes.

Dalla soffice brioche alla ben differente texture del Croissant, altra creatura di Catello. In esso, golosità suprema da Domenico cagionata, culatello, provola e caviale al tartufo nero.

Luigi sa bene quale cocktail abbinare: il rum bianco leggero Havana invecchiato 3 anni, ananas, granatina alle rose, noilly prat (vermouth francese); il classico ginger beer San Pellegrino. Cocktail davvero squisito. Ah, il gioco di prima… quante “dita” mancano al tuffo! Adesso solo un dito.

Domenico Iavarone si diverte a preparare una sorta di crema spalmabile. Sì, ma con quali ingredienti? Eccoli: ricotta al limone, composta di nespole e fave di tonka. Le fave di Tonka sono i semi di un albero sudamericano con un profumo unico di mandorla, vaniglia e miele.

Al ché, la domanda che ci si pone, al cospetto di tale ghiotto topping, verte sul pane che avrà prescelto Catello. Si sconfina, bene così, e l’ottima base è il pane danese. Caleidoscopio di profumi il cocktail di Luigi: Bourbon Woodford, Fernet Branca menta, vaniglia, pesca, limone e soda San Pellegrino al fico d’India e arancia.

Nel mentre, silenziosamente, il sole scompare e va a violentare altre notti. È l’ora magica del crepuscolo. Il cimento crepuscolare degli amici Catello e Domenico è… dolce.

Detto, fatto: Maritozzo con confettura di pomodoro. Luigi di suo ci appronta il quarto (ed ultimo) cocktail: Gin Bombay, Rum Havana 3 anni, albicocca, basilico, fior di latte e Perrier. Il buio, la musica. Struggenti le note di "Torna a Surriento".

Bellavista Cocktail Bar

via Torquato Tasso, 61 - 80067 Sorrento (Na)

Tel. 081 8782031



Cesto Bakery

Via Salvator Noto 26 - Torre del Greco (Na)

Tel 081 8492086