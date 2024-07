Fine dining, Chicco Cerea: «Il vero lusso è l'emozione della semplicità»

«Il vero lusso oggi non è il caviale, ma la semplicità che ti regala emozioni». Questa è la nuova frontiera del fine dining raccontata da Enrico “Chicco” Cerea, executive chef del ristorante 3 stelle Michelin “Da Vittorio” di Brusaporto (Bg). Lo ha affermato nel corso del nuovo programma televisivo “Ci vediamo da: storie di vita, di cucina, di ospitalità” ideato e in onda su Seilatv Bergamo (canale 94 del digitale terrestre).

Chicco Cerea, executive chef del ristorante 3 stelle Michelin “Da Vittorio”

Il programma condotto da Roberto Amaddeo, titolare del Ristorante Da Mimmo e Lina in Città Alta a Bergamo, racconta la storia di famiglie note e meno note di ristoratori bergamaschi e non solo, gli episodi di vita che ruotano attorno alla missione di un lavoro a continuo contatto con il pubblico sino ad arrivare alle storie di cucina, ai piatti più tipici degli ospiti invitati in studio.

Nella terza puntata del programma, Chicco Cerea mette l'accento sulla nuova dimensione del fine dining: «Oltre ad aver sdoganato la pizza nel Ristorante di Milano - dice - parlando dei famosi Paccheri di Da Vittorio abbiamo dimostrato che la pasta al pomodoro è il piatto più ricercato dai clienti in un ristorante 3 stelle». Prosegue Cerea: « Anche una pizza può regalare un'emozione, tu devi dare un sorriso, una gioia, una voglia di tornare e di mangiare ancora quella cosa lì. Il vero lusso oggi è la semplicità fatta bene in un ambiente che ti fa stare bene, che ti scalda il cuore».

Chicco Cerea e il percorso di un ristorante tristellato

Nella stessa intervista Chicco Cerea ripercorre la storia della famiglia Cerea, dal ristorante in Via S. Francesco a Bergamo, dalle prime difficoltà incontrate dal papà Vittorio nel far conoscere la cultura del pesce al popolo bergamasco, sino ad arrivare al successo della Cantalupa, ai vari ristoranti sparsi per il mondo e al catering di Vittorio ormai noto a livello internazionale. L'intervista prosegue con un'attenta narrazione delle ricette dei piatti più iconici dello chef: “Il risotto dalla pentola al piatto”, “Gli spaghettoni al cartoccio”, “I moscardini al verde”, “Il risotto con gli scampi e il foi gras”, “L'uovo all'uovo”, “Il cappuccino patate e funghi”.

