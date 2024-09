£$Noi di Sala presenta$£: Jessica Rocchi restaurant manager del Ristorante Andrea Aprea

Jessica Rocchi, nata a Perugia nel 1994, ha coltivato sin dai primi anni di formazione una profonda passione per il mondo dell’enogastronomia. Dopo aver conseguito il prestigioso diploma di terzo livello presso l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), ha intrapreso il suo percorso professionale presso il ristorante Borgo Brufa Spa & Resort, una realtà esclusiva dove ha avuto l’opportunità di affinare le proprie competenze, avvicinandosi al mondo della miscelazione. Parallelamente, ha arricchito il suo bagaglio formativo frequentando rinomate istituzioni come l'Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (AIBES), la Flair Academy e la Campari Academy, esperienze fondamentali per la sua crescita personale e professionale.

Jessica Rocchi restaurant manager del Ristorante Andrea Aprea

Il suo viaggio nell’eccellenza gastronomica l'ha poi condotta a Milano, dove ha accettato una nuova sfida presso il ristorante ViVa (una stella Michelin), sotto la guida dell'illustre chef Viviana Varese. In quel contesto, nel ruolo di Head sommelier e bartender, Jessica ha potuto esprimere appieno la sua dedizione, coniugando competenza e passione in un ambiente di alta ristorazione che le ha permesso di esplorare nuove sinergie tra cucina e beverage.

L'arte del servizio: il percorso di Jessica Rocchi nella ristorazione stellata

Nel 2019, un’altra tappa cruciale ha segnato la sua carriera: l’ingresso nel prestigioso ristorante VUN Andrea Aprea (due stelle Michelin), a Milano, un simbolo di eccellenza culinaria e ospitalità raffinata. Questa esperienza le ha offerto straordinarie opportunità di crescita e consolidamento, consentendole di sviluppare ulteriormente le sue competenze all’interno di una struttura di altissimo livello, sempre spinta dalla ricerca di un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Spinta dalla curiosità e dalla voglia di nuove sfide, Jessica ha accettato l’invito a trasferirsi a Ischia (Na), dove ha assunto il ruolo di Maître e sommelier presso Danì Maison (due stelle Michelin), ristorante iconico che incarna l’essenza della cucina mediterranea. Questa esperienza le ha permesso di immergersi in un contesto in cui autenticità e raffinatezza si fondono, accompagnando gli ospiti in un viaggio gastronomico unico e indimenticabile.

Dopo due anni trascorsi nella splendida Ischia, Jessica è tornata a Milano per abbracciare una nuova ed entusiasmante avventura: il progetto innovativo dello chef Andrea Aprea all'interno della prestigiosa Fondazione Luigi Rovati. Oggi, al Ristorante Andrea Aprea (due stelle Michelin), Jessica ricopre i ruoli di Restaurant manager e Chef sommelier, contribuendo a creare un servizio di sala che eleva l’esperienza gastronomica a livelli straordinari.

Il servizio di sala al Ristorante Andrea Aprea

Nel ristorante, il servizio di sala è concepito come una vera e propria arte, volta a esaltare ogni piatto in perfetta armonia con il suo accompagnamento. La giovane e dinamica squadra, motore del loro approccio fresco e innovativo, incarna eleganza e discrezione, accogliendo gli ospiti con cura e attenzione. Ogni dettaglio è studiato per arricchire l’esperienza culinaria: non solo attraverso la narrazione dei piatti, ma anche esaltando l'origine delle materie prime, selezionate con estrema cura per garantire autenticità e qualità.

Il ristorante Andrea Aprea

I tre percorsi gastronomici, ideati dallo chef, possono essere accompagnati da audaci abbinamenti con cocktail e vini, frutto di una selezione accurata che riflette la filosofia del ristorante: uno sguardo rivolto al futuro, ma con radici ben salde nella tradizione. La missione di Jessica e del suo team è offrire agli ospiti un’esperienza che vada oltre il semplice pasto, trasformando ogni visita in un viaggio indimenticabile tra sapori, emozioni e storie.

Con immutata passione e una continua ricerca dell’eccellenza, Jessica Rocchi prosegue il suo percorso nell’enogastronomia, guidata dalla volontà di elevare l’arte dell’ospitalità e creare connessioni uniche tra il piatto, il calice e l’anima di chi siede alla loro tavola.