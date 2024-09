Illycaffè, ecco il primo pastry chef ambassador: è Gianluca Fusto

Gianluca Fusto entra a far parte del progetto Illy Chef Ambassador come primo pastry chef, segnando una nuova collaborazione all'insegna dell'eccellenza tra il maestro della pasticceria e una delle aziende leader nel caffè di alta qualità e sostenibile. L'iniziativa, dedicata agli appassionati di caffè e alta cucina, offre l'opportunità di creare una bevanda unica, realizzata su misura per ogni chef coinvolto.

Gianluca Fusto, il nuovo (e primo) pastry chef ambassador di Illycaffè

«Siamo orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con Gianluca Fusto, chef pasticciere poliedrico e innovativo che, proprio come noi di illycaffè, è animato da una filosofia incentrata sull'eccellenza e sul rispetto della materia prima. Il suo ingresso segna la nascita di una nuova categoria di chef ambassador che intende sottolineare ancora una volta il nostro forte legame con il mondo della pasticceria, condividendone i valori che trainano verso una costante ricerca della massima qualità» commenta Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè.

Chi è Gianluca Fusto, nuovo Illy Chef Ambassador

Chef pasticciere e cioccolatiere di fama mondiale, Fusto è noto per i suoi numerosi riconoscimenti internazionali e per aver fondato nel 2020, insieme alla moglie Linda Massignan, lo spazio di ricerca, sperimentazione e formazione Fusto Milano. Autore di cinque libri di pasticceria best seller internazionali, si definisce un vero alchimista del gusto e la sua esperienza e conoscenza del cioccolato lo rendono una figura unica nel panorama della pasticceria di alta qualità.

Seguendo le orme di Niko Romito, Viki Guenes, Antonia Klugmann, Massimo Bottura, Chantelle Nicholson, Ricard Camarena e tanti altri, il pastry chef meneghino ha avuto la possibilità di combinare, grazie all'invenzione del Personal Blender (la macchina progettata da Illy, il cui prototipo è stato presentato per la prima volta ad Expo Milano 2015), gli ingredienti del blend Illy - tra le migliori qualità di pura arabica di nove diverse origini - per comporre il suo caffè personalizzato da offrire come esperienza unica ai clienti di Fusto Milano. Sotto l'attenta guida dei docenti dell'Università del caffè, Fusto ha creato un blend che esprime a pieno le sue preferenze sensoriali, gustative e olfattive e che incarna al contempo i valori di eccellenza, sostenibilità e qualità di Illycaffè.

«Sono onorato di essere il primo pasticciere chef ambassador di Illy - commenta il pastry chef Gianluca Fusto. Ideare una nuova creazione è come realizzare un'opera musicale: la scelta delle note e degli strumenti segue principi rigorosi. Nel mio caso questo comporta un'accurata scelta dei produttori, che a loro volta selezionano e valorizzano la materia prima. È la filosofia che accompagna Illy, in cui ricerca, qualità ed eccellenza sono in un rapporto simbiotico. Solo lavorando con questi presupposti, ovvero conoscenza, creatività, coerenza e visione, si riesce a trasformare l'incontro tra il dolce e il caffè in un momento emozionante».