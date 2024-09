Ospitalità e ristorazione, Solidus diventa Federazione

Solidus Turismo, I Professionisti dell’Ospitalità con la costituzione del nuovo statuto diventa Associazione di secondo livello organizzata in forma federativa anche conosciuta come Federazione Italiana delle Associazioni dei Professionisti dell’Ospitalità e della Ristorazione (Fiapor).

Solidus diventa Federazione Italiana delle Associazioni dei Professionisti dell’Ospitalità e della Ristorazione

I soci fondatori, ovvero, le associazioni professionali del mondo alberghiero italiano già esistenti nella precedente forma di Solidus Turismo I professionisti dell’Ospitalità che sono Amira (Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi), Abi Professional (Associazione Barmen Italiani), Ais (Associazione Italiana Sommelier), Fic (Federazione Italiana Cuochi), Ada (Associazione Direttori Albergo), Aih (Associazione Italiana Housekeeper), Aira (Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza) Le Chiavi d’Oro Faipa (Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo) adeguano alle nuove necessità e in prospettiva di futura crescita i propri fini ed attività.

Rappresentanza e sviluppo: l'associazione per l'ospitalità italiana

L’associazione proseguirà nel non avere scopo di lucro, opererà in ambito nazionale e internazionale e potrà richiedere il riconoscimento giuridico. Avrà per fini istituzionali la rappresentanza e la tutela degli interessi specifici delle associazioni dei Professionisti dell’Ospitalità, della ristorazione e dell’enogastronomia. L’Associazione darà rappresentanza e assistenza ai propri associati a livello nazionale e presso le istituzioni governative italiane ed europee.

I fini istituzionali verranno raggiunti svolgendo le seguenti attività:

Funzione di innovazione e di formazione in collaborazione virtuosa tra imprese in filiera, con enti formativi e università;

Funzione di condivisione e ascolto condividendo esperienze, scambiando informazioni, avviare e coltivare conoscenze e partnership produttive e commerciali o anche solo semplice vicinato collaborativo;

Funzione di rappresentanza assistendo gli associati nei rapporti con le controparti, con le istituzioni, con gli enti pubblici, con le altre parti sociali e soprattutto con i Ministeri;

Particolare importanza rivestiranno le seguenti mission:

Elaborare eventuali protocolli d'intesa tra i Ministeri dell'Istruzione e del Turismo e le Associazioni socie;

Promuovere provvedimenti legislativi per la definizione dei problemi della categoria e tutelarne gli interessi e migliorare le condizioni di vita e di lavoro;

Promuovere, d'intesa con Istituzioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire finalità di progresso e sviluppo degli associati;

Valorizzare gli interessi degli associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

Organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza in coerenza con le esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto ai professionisti rappresentati anche promuovendo corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento;

Organizzare congressi, convegni, conferenze, workshop, tavole rotonde, premi e borse di studio, simposi e riunioni di carattere sindacale, tecnico-scientifico, giuridico economico, associativo, tributario e professionale;

Promuovere e coordinare iniziative che indirizzino la propria Categoria, al fine di difendere ovunque il prestigio dell'ospitalità, della ristorazione e dell'enogastronomia italiana;

Lavorare per il riconoscimento dell'ospitalità italiana come parte integrante del made in Italy, ed avviare col tempo il processo di identificazione quale bene immateriale del Patrimonio Unesco;

Lavorare per il riconoscimento delle singole Associazioni associate quali enti formatori.

Con una organizzazione più snella, un consiglio direttivo composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario nazionale ed un consigliere nominato da ogni associazione socia, la federazione, aperta all’entrata di altre associazioni che fanno parte del mondo alberghiero, rinnova l’impegno ad essere punto di riferimento e voce autorevole dei Professionisti dell’Ospitalità e della ristorazione italiana e di aiuto al conseguimento dei successi e del progresso del turismo Italiano.