Pranza pausa al volo? No, stellata da Idylio by Apreda a Roma

Idylio by Apreda, il ristorante una stella Michelin, nel cuore di Roma, da poco nella nuova location a Piazza dei Caprettari, capitanato dallo chef Francesco Apreda, ha deciso di regalare ai fortunati abitanti della capitale (e a quei turisti che sanno bene dove andare) una novità stellata. A partire dal 2 ottobre, infatti, l’Idylio aprirà anche a pranzo, dal mercoledì al sabato, fino al 20 ottobre. Poi, udite udite, da novembre si aggiungerà anche la domenica. E non parliamo di un pranzo qualsiasi: il concept è "casual lunch", una formula dinamica che vuole coniugare l’alta cucina con le esigenze di chi, pur avendo fretta, non vuole rinunciare a un’esperienza gastronomica d’eccezione.

La sala di Idylio by Apreda

Un pranzo stellato, ma senza ansia da orologio da Idylio by Apreda

La cucina dello chef Apreda, una vera e propria star del panorama culinario romano e internazionale, è famosa per la sua capacità di creare connessioni sorprendenti tra ingredienti tradizionali e spezie esotiche, il tutto condito da una filosofia di libertà che si riflette anche nel simbolo del ristorante: una farfalla che vola leggera, da un piatto all’altro, come una sinfonia di sapori in continua evoluzione.

Particolare di Idylio by Apreda

Ma torniamo al "casual lunch": Apreda ha pensato proprio a tutti quelli che, presi dagli impegni della giornata, vogliono concedersi un lusso senza dover incastrare il pranzo come fosse l’ennesima casella da spuntare sul calendario. Il menu sarà più snello, con percorsi di massimo 4 portate, ma non temete: la qualità resta altissima, e ogni boccone sarà una piccola esplosione di sapori studiati nel dettaglio. In fondo, stiamo pur sempre parlando di un ristorante stellato!

Chef Francesco Apreda di Idylio by Apreda

«L’apertura a pranzo ci permette di soddisfare un pubblico più vasto – spiega Francesco Apreda – Vogliamo deliziare non solo i nostri ospiti già fedeli alla nostra proposta, ma anche gli amanti dell’alta cucina con un tempo ridotto a disposizione. Inoltre, desideriamo offrire ad un pubblico più giovane un approccio più informale e accessibile all’alta cucina. Desidero raggiungere un nuovo pubblico al quale proporre la stessa esperienza di qualità. Anche gli amanti della haute cuisine, a volte possono avere poco tempo a disposizione e la nostra proposta vuole venire incontro a questa esigenza, magari per un business lunch di alto livello. Sempre più ristoranti, anche fuori dai confini nazionali, si stanno adattando a questa necessità offrendo menu degustazione più veloci». Parole sante. In un’epoca dove tutto è “fast”, anche il pranzo gourmet può diventare veloce senza perdere il suo carattere speciale.

I menu degustazione del pranzo di Idylio: libertà di scelta e sapori mediterranei

Il vero pezzo forte di questa novità? Ovviamente i nuovi menu degustazione, pensati proprio per il pranzo. L’idea alla base è di permettere ai clienti di personalizzare il loro percorso gastronomico, scegliendo tra piatti che combinano i profumi mediterranei e le spezie che ormai sono diventate il marchio di fabbrica di Apreda. Ecco qualche anticipazione:

Menu da due portate - 50 €: perfetto se hai solo un'ora di tempo, ma non vuoi rinunciare a un pranzo stellato.

- 50 €: perfetto se hai solo un'ora di tempo, ma non vuoi rinunciare a un pranzo stellato. Menu da tre portate - 70 €: giusto un po' di più, ma credetemi, vale ogni minuto in più speso a tavola.

Tra le prelibatezze del menu, troviamo veri capolavori come il merluzzetto alle alghe con tartufi e tartufo e la pasta e patate con astice e curry. Sì, avete letto bene: pasta e patate con astice e curry. Se questa non è innovazione, non so cos’altro possa esserlo.

Merluzzetto alle alghe, tartufi e tartufo di Idylio by Apreda

La "nuova rotta" del menu: un viaggio sensoriale firmato Apreda

Lo chef ama descrivere il suo nuovo menu come una "nuova rotta". E non a caso: Apreda ha evoluto la sua cucina, spostandosi da un’influenza asiatica che ha caratterizzato i suoi piatti negli anni passati, verso una celebrazione più consapevole dei sapori italiani. In particolare, ci sono richiami forti alla Campania e al Lazio, con un occhio sempre attento alla personalizzazione. Un esempio? Il piatto Votapiatto, un omaggio a Gaeta preparato con calamaretti, prezzemolo e peperoncino. Una piccola meraviglia che ti fa sentire subito in riva al mare, con il profumo del Mediterraneo nell’aria.

La cucina di Apreda propone poi di intraprendere un viaggio sensoriale

Ma se volete vivere l’esperienza completa, ecco i percorsi degustazione del pranzo che non potete perdervi:

Iconic Signature by Apreda : 4 portate a scelta tra i 14 piatti che incarnano l'essenza della cucina creativa dello chef. Prezzo? 100€. Ma è un investimento sul vostro palato.

: 4 portate a scelta tra i 14 piatti che incarnano l'essenza della cucina creativa dello chef. Prezzo? 100€. Ma è un investimento sul vostro palato. Speziale, la nuova rotta: 5 portate per chi vuole immergersi in un’esplorazione profonda di sapidità e spezie. Costo: 130€ (bevande escluse, ovviamente).

E la sera? Il gusto di Idylio non si ferma mai

Se siete tipi da cena, nessun problema: la sera, Idylio by Apreda continua a essere il tempio della libertà culinaria. Anche qui, la farfalla di Apreda vola leggera tra un menu e l’altro, regalando ai commensali percorsi che fanno della dinamicità e della scelta i loro punti di forza.

Ecco cosa potete aspettarvi:

Idylio butterfly : un percorso snello e versatile con 4 portate che premia la libertà di scelta e il gusto.

: un percorso snello e versatile con 4 portate che premia la libertà di scelta e il gusto. Iconic Signature : 5 portate a scelta tra i 14 piatti creativi dello chef.

: 5 portate a scelta tra i 14 piatti creativi dello chef. Speziale, la nuova rotta: 6 portate che vi porteranno in un viaggio indimenticabile tra sapori, spezie e un Mediterraneo mai così vicino.

Il futuro di Idylio: un laboratorio di idee e condivisione

Ma le sorprese non finiscono qui. Francesco Apreda ha piani ambiziosi per il suo ristorante: trasformare Idylio in un vero e proprio laboratorio di idee, dove chef, creativi e artigiani potranno incontrarsi e collaborare per creare nuove esperienze gastronomiche. L’idea è quella di un luogo di condivisione, dove la cucina non è solo un mezzo per nutrirsi, ma una forma d’arte da vivere e sperimentare.