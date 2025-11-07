Vicook e Da Vittorio insieme alle ATP Finals: l’eccellenza si serve in campo

Le stelle del tennis mondiale incontrano quelle della grande gastronomia italiana. Durante le Nitto ATP Finals 2025, in corso all’Inalpi Arena di Torino, mentre gli otto migliori giocatori del mondo e le otto coppie di doppio si sfidano per conquistare gli ultimi punti della stagione, è la famiglia Cerea a firmare l’esperienza gastronomica riservata agli ospiti dell’area hospitality. A garantire la qualità del servizio e la firma d’autore in cucina sono Da Vittorio, ristorante tre stelle Michelin, e Vicook, la società di ristorazione collettiva del gruppo bergamasco. Un sodalizio che porta all’interno dell’evento sportivo più atteso dell’anno una proposta che unisce alta cucina, ospitalità e identità italiana.

Durante le Nitto ATP Finals 2025 sarà la famiglia Cerea a curare la cucina dell'area hospitality

Da Vittorio e Vicook, due anime della stessa eccellenza

Per tutta la durata del torneo, la brigata di Da Vittorio, guidata dagli chef Chicco e Bobo Cerea, presidia il Gourmet Restaurant dell’area hospitality. Qui gli ospiti possono vivere un’esperienza gastronomica completa, tra servizio al tavolo e sommelierie dedicate, con un menu degustazione di quattro portate, in cui spiccano i celebri Paccheri alla Vittorio. Accanto alle proposte servite, il ristorante offre anche soluzioni a buffet, inclusi piatti vegetariani, vegani e gluten free, oltre a show cooking live che permettono agli ospiti di assistere alla preparazione dei piatti. Il Signature Restaurant, curato da Vicook, propone invece un buffet tematico ideato in collaborazione con Da Vittorio e DaV, con piatti ispirati alla stagionalità degli ingredienti e alla cucina locale e internazionale.

Un viaggio nei sapori italiani alla Tennis Family House

L’esperienza firmata Cerea prosegue anche nella Tennis Family House, ospitata presso il Teatro dei Ragazzi e dei Giovani. In questo spazio, pensato per accogliere famiglie e appassionati, è possibile scegliere tra menu alla carta e degustazione di quattro portate, accompagnate da selezioni di vini proposte da sommelier dedicati. Un vero e proprio viaggio nei sapori autentici della tradizione italiana e mediterranea, che combina gusto e convivialità in un contesto unico, dove sport e cultura gastronomica si incontrano.

La famiglia Cerea

«Siamo onorati di poter firmare la proposta di ristorazione per tutti gli spazi ospitalità delle Nitto ATP Finals di Torino» afferma la famiglia Cerea. «È una vetrina di grande prestigio internazionale e, per l’ultimo appuntamento dell’anno con l’agonismo tennistico, vogliamo offrire sia con Da Vittorio che con Vicook il meglio della grande cucina italiana, per regalare agli ospiti momenti di autentico piacere ed entusiasmo, anche fuori dal campo». Un legame, quello tra sport e alta cucina, che consolida il ruolo della famiglia Cerea come ambasciatrice dell’ospitalità italiana nel mondo, capace di unire professionalità, creatività e attenzione ai dettagli in ogni contesto.