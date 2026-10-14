“La sfida formativa è aiutare i ragazzi a comprendere che l'errore è un passaggio fisiologico dell'apprendimento, che la propria identità non coincide unicamente con l'esito di un servizio e che, senza un'adeguata coesione, la tensione genera chiusura e conflittualità tra sala e cucina. Il nostro intervento mira a costruire sicurezza psicologica all'interno del team, sostituendo le modalità rigide o aggressive con la collaborazione, la fiducia reciproca e il sostegno corale di fronte all'imprevisto.”