Quando abbiamo iniziato a usare indicatori di consenso come se fossero indicatori di qualità? Questa è la domanda che il settore dell'ospitalità non si fa. Non perché non la conosca. Ma perché la risposta richiederebbe di rimettere in discussione i criteri con cui oggi quasi tutti valutano il proprio lavoro.

L'osservazione

"Quel locale va fortissimo". "Il video ha fatto trecentomila visualizzazioni". "Hanno le prenotazioni piene fino a marzo". "Hanno vinto un premio". Tutte affermazioni vere. Tutte usate come sinonimi di qualcosa che non sono. Di qualità. Questo articolo non è una critica ai premi, alle classifiche internazionali, a Michelin, ai 50 Best, a TripAdvisor.

Visibilità e consenso digitale raccontano una parte dell’esperienza. La qualità emerge soprattutto quando l’ospite sceglie di tornare

Questi strumenti hanno un valore reale. Il problema nasce quando i premi diventano il progetto. Quando un indicatore di consenso smette di essere uno strumento e diventa il parametro con cui si misura la qualità. Il consenso dice quante persone ti scelgono. La qualità dice quante decidono di tornare.

Il sistema invisibile

Il sistema non è la visibilità in sé. È l'uso che ne abbiamo fatto. Nel momento in cui un settore inizia a usare indicatori di consenso come se fossero indicatori di qualità, smette di fare una distinzione fondamentale: tra ciò che piace adesso e ciò che regge nel tempo. Tra ciò che genera traffico e ciò che genera fedeltà. Tra ciò che si vede e ciò che dura. Il segnale più evidente di questo scambio non è nei social. È nei menu. Quando un piatto viene progettato pensando prima a come apparirà fotografato e poi a come verrà mangiato, il parametro di qualità è già cambiato.

Nei menu oggi si tende a inserire piatti prima di tutto instagrammabili

Quando un locale alloca budget per invitare chi ha centomila follower ma non ha un sistema per misurare il tasso di ritorno dei propri ospiti, le sue priorità di misurazione sono già chiare. Non è mancanza di consapevolezza. È razionalità di breve periodo. Il consenso porta prenotazioni. Le prenotazioni portano fatturato. Il fatturato sembra qualità. Il ciclo funziona - finché qualcosa non lo interrompe.

La nuova lettura

Il problema non è che il settore misuri troppo. È che ha scelto di misurare ciò che è facile vedere invece di ciò che determina davvero il futuro di un'impresa. Nel 2023 i consumi alimentari fuori casa in Italia hanno raggiunto circa 92 miliardi di euro. Nello stesso anno, 28.012 imprese della ristorazione hanno cessato l’attività. Il saldo tra nuove aperture e cessazioni è il peggiore degli ultimi anni.

La crescita dei consumi fuori casa non elimina la fragilità imprenditoriale: migliaia di attività della ristorazione cessano ogni anno

Gli italiani non hanno smesso di mangiare fuori. Ma la crescita della domanda, da sola, non è bastata a rendere sostenibili migliaia di attività. È il segnale che riempire un locale non coincide automaticamente con costruire un progetto destinato a durare. Il consenso si misura all'apertura. La qualità si misura al ritorno.

La prova che il settore non ha ancora elaborato

Alla fine del 2024 il Noma di Copenaghen ha chiuso il ciclo del ristorante nella formula che lo aveva reso celebre, dopo aver annunciato la necessità di ripensarne profondamente il modello. Lo chef Renè Redzepi aveva definito quel modello insostenibile sul piano economico ed emotivo, sia come datore di lavoro sia come persona. Nel 2026 ha riaperto a Copenaghen con una nuova leadership e un’organizzazione rinnovata. Ed è forse proprio questo il punto: persino uno dei progetti gastronomici con il più alto livello di consenso al mondo ha dovuto ridisegnare il sistema che sosteneva quel successo.

Lo chef tristellato René Redzepi

Il locale più premiato, più seguito, più recensito del mondo non era sostenibile. Perché gli indicatori di consenso che aveva accumulato non misuravano la tenuta del sistema che li produceva. Questa non è la storia di un caso eccezionale. È la dimostrazione più visibile di un meccanismo strutturale: quando si ottimizza per il consenso esterno, senza misurare la sostenibilità interna, i due percorsi prima o poi divergono. Noma li ha resi visibili al mondo intero. Il settore li ha archiviati come notizia.

Cosa l'ospite non vede ma percepisce

L'ospite non conosce i conti economici di un locale. Non sa se il team è motivato o esausto. Non sa se le prenotazioni si traducono in margine o in debito. Le persone raramente vedono un sistema. Ma ne percepiscono sempre le conseguenze. Lo percepiscono nel ritmo del servizio: diverso quando è calibrato sull'ospite, diverso quando è calibrato sulla fotocamera. Lo percepiscono nel piatto: diverso quando è progettato per essere mangiato, diverso quando è progettato per essere condiviso. Lo percepiscono nel momento in cui tornano: se il locale è ancora lo stesso, o se ha già perso qualcosa che non riescono a nominare. Il settore ha imparato a costruire per la prima visita. Non sempre per la quarta.

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Confronto internazionale

Il caso Noma ha generato all'estero una conversazione che in Italia non è ancora avvenuta con la stessa profondità. Nel mondo anglosassone e nel Nord Europa la chiusura è diventata un caso di studio: cosa significa costruire un modello sostenibile nell'ospitalità di ricerca? Il settore si è fermato a chiedersi cosa stesse misurando male. In Italia la notizia è passata come cronaca di settore. Il sistema di indicatori non è cambiato. Le 28.012 imprese della ristorazione cessate nel 2023 e le 29.097 del 2024 restano dati statistici, non diagnosi operative. La distanza non è nel talento. È nella cultura della misurazione.

Le tre prove di Spirito di Gusto

Tre domande applicate al tema. Esito: SÌ/DA RIVEDERE/NO.

Prova 1 - Il test della verità

Quello che stai misurando racconta la qualità o racconta il consenso? Le prenotazioni piene misurano la curiosità. Le recensioni positive misurano la prima impressione. I follower misurano la portata. Nessuno di questi indicatori misura la qualità nel tempo. La qualità si legge nel tasso di ritorno degli ospiti, nella durata media del team, nella sostenibilità economica del modello. Sono indicatori che raramente entrano nelle conversazioni pubbliche del settore, non perché siano difficili da misurare, ma perché non siamo ancora abituati a considerarli la misura che conta. Esito: DA RIVEDERE. Gli strumenti di misurazione del consenso sono sofisticati. La cultura della misurazione della qualità nel tempo è ancora poco diffusa.

Nemmeno avere una lunga lista di prenotazioni certifica qualità e successo di un ristorante

Prova 2 - Il test del sistema

Se domani sparissero Instagram, TripAdvisor e le classifiche, il tuo locale continuerebbe a funzionare? Non è una domanda retorica. È il test più preciso per distinguere un sistema da un'immagine. Un locale con un'identità reale, un team stabile, una clientela che torna, funziona indipendentemente dalla piattaforma su cui viene raccontato. Un locale costruito per la visibilità ha bisogno della visibilità per esistere. Quando la visibilità si sposta - e si sposta sempre - rimane il sistema sottostante. O il vuoto. Esito: NO per troppi. Il settore è diventato strutturalmente dipendente dagli indicatori di consenso. I fondamentali - margine, team, ritorno degli ospiti - restano troppo spesso fuori dalle conversazioni che contano.

Prova 3 - Il test del tempo

Tra cinque anni questo successo sarà ancora riconoscibile? O era soltanto un picco? Questa è la prova che quasi nessuno fa perché richiede di separare il momento dalla tendenza. Noma era al picco del consenso globale nel 2021. Quell'anno ha chiuso con 230.000 euro di perdite. I 28.000 ristoranti italiani chiusi nel 2023 avevano quasi tutti avuto il loro momento. La coda fuori dalla porta del sabato sera è un dato. La chiusura diciotto mesi dopo è un altro dato. Il settore celebra il primo. Raramente analizza il secondo. Esito: NO. La prospettiva temporale è quasi assente dalle valutazioni di settore. Si ottimizza per l'oggi. Il dopodomani resta senza strumenti.

Il lasso di tempo tra il culmine del successo di un locale e la sua chiusura definitiva spesso purtroppo è molto breve

Indicazioni operative concrete

La prima indicazione è metodologica: ogni progetto dovrebbe imparare a distinguere due famiglie di indicatori, monitorandole con la stessa attenzione ma senza confonderle. I primi - prenotazioni, follower, recensioni, premi, copertura mediatica - misurano il consenso. Dicono quante persone ti hanno scelto. Sono necessari. I secondi - tasso di ritorno degli ospiti, durata media del personale, margine per coperto, passaparola spontaneo, reputazione nel tempo - misurano la qualità. Dicono quante persone ti hanno scelto di nuovo. Sono quelli che distinguono un picco da un sistema.

Il vero test non è soltanto il sabato pieno: è la capacità di costruire continuità, ritorno e sostenibilità anche nelle serate normali

La seconda: misurare il tasso di ritorno degli ospiti. Quante persone tornano entro una finestra coerente con il format: sessanta, novanta o centottanta giorni dalla prima visita? Questo dato, più di qualsiasi classifica, racconta la qualità reale dell'esperienza. La terza: costruire per il martedì sera, non solo per il sabato. Il sabato pieno è il consenso. Il martedì che funziona è la qualità. Se il modello regge solo sotto pressione massima - o solo davanti a una fotocamera - non è un modello. È una performance.

Il successo passa, la sostenibilità resta: cosa misura davvero un locale

Alla fine del 2024 uno dei locali più premiati del mondo ha interrotto il servizio regolare per ripensare il proprio modello. Nel 2026 è tornato ad accogliere ospiti a Copenaghen con un’organizzazione rinnovata. In Italia, nello stesso anno, hanno chiuso migliaia di locali che avevano avuto il loro momento: il video virale, la coda fuori dalla porta, le recensioni a cinque stelle. Il problema non sono i premi. Il problema nasce quando i premi diventano il progetto. Quando smettiamo di usare gli indicatori per capire dove siamo e iniziamo a usarli per definire chi siamo. Ogni settore finisce per assomigliare agli indicatori che decide di premiare. Se premiamo soltanto il consenso, costruiremo consenso. Se torniamo a premiare la qualità, forse torneremo anche a costruirla. Il consenso dice quante persone ti scelgono. La qualità dice quante decidono di tornare. Forse è da qui che dovremmo ricominciare a misurare il successo. Qual è l'ultima cosa che hai misurato perché conta davvero, e non semplicemente perché era facile da misurare?