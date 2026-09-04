Ci sono domande che un settore smette di farsi. Non perché abbia trovato una risposta. Ma perché, lentamente, ha iniziato a considerare normale ciò che normale non dovrebbe essere. È successo anche all'ospitalità italiana. Da anni raccontiamo con orgoglio i professionisti italiani che conquistano il mondo. Li celebriamo, li intervistiamo, li portiamo come esempio nei convegni, nelle riviste, sui social. Ed è giusto farlo. Meno giusto è aver smesso di chiederci perché quel riconoscimento arrivi così spesso lontano da casa. Ed è proprio quando un settore smette di farsi una domanda che quella domanda diventa necessaria.

L'osservazione

La classifica internazionale dei migliori bar del mondo racconta qualcosa che il settore italiano dovrebbe leggere con più attenzione. Bar Leone, a Hong Kong, parla romano attraverso Lorenzo Antinori: primo bar del mondo nella World's 50 Best Bars 2025. Sips, a Barcellona, porta con sé la visione di Simone Caporale. Paradiso, sempre a Barcellona, è legato al percorso di Giacomo Giannotti. Connaught Bar, a Londra, sesto posto mondiale, è da anni riferimento assoluto anche grazie ad Agostino Perrone e Giorgio Bargiani.

Giorgio Bargiani, del Connaught di Londra

Professionisti italiani, carriere internazionali, progetti costruiti fuori dall'Italia. La lettura più comoda è: "l'Italian style conquista il mondo". È vero, ma non basta. Perché quella frase celebra il risultato. Non interroga il sistema che lo ha prodotto. La questione non è se l'Italia abbia talento, è perché così spesso il momento migliore di quel talento generi valore altrove.

La domanda

Anche il calcio italiano racconta lo stesso paradosso. L'Italia non si qualifica ai Mondiali nel 2018. Non si qualifica nel 2022. Non si qualifica nel 2026. Tre edizioni consecutive senza gli Azzurri nella competizione più importante. Nello stesso scenario, un allenatore italiano come Vincenzo Montella porta la Turchia al Mondiale. Un professionista formato nella nostra cultura sportiva esprime il suo percorso internazionale guidando un'altra nazionale. Il calcio, però, qui non è il tema. È solo uno specchio.

Serve a mostrare un meccanismo che l'ospitalità conosce bene: formiamo competenze straordinarie, poi troppo spesso lasciamo che il loro momento migliore maturi altrove. Non perché manchino i talenti. La domanda è un'altra: cosa dovrebbe accadere perché scegliere di restare torni a essere una decisione competitiva? Questa domanda non circola abbastanza. Non nei convegni. Non nelle associazioni. Non nella comunicazione di settore. Circola sottovoce, tra chi lavora davvero e sa benissimo che il problema non è la voglia di partire. È la scarsità di motivi concreti per restare.

I numeri

I numeri non spiegano tutto. Ma impediscono di nascondersi. Secondo Indeed, un barman in Italia guadagna mediamente circa 1.391 euro al mese. In mercati come Londra, a parità di ruolo e contesto professionale, le retribuzioni possono essere sensibilmente più alte, anche grazie a sistemi di mance e service charge più strutturati. Questo non è il cuore dell'articolo. È una prova.

Retribuzione, crescita e riconoscimento rendono spesso razionale la scelta di partire

La prova che quando un professionista italiano guarda fuori non lo fa sempre per romanticismo, ambizione astratta o desiderio di avventura. Spesso lo fa perché il confronto è razionale. Retribuzione, percorso, status professionale, crescita e riconoscimento sono tutti elementi che, messi insieme, costruiscono una scelta. E quando la scelta di partire diventa più razionale della scelta di restare, il problema non è più individuale. È di sistema.

Il punto che il settore evita

In Italia parliamo molto di formazione. Parliamo molto meno di maturazione. Formare un professionista significa dargli strumenti. Far maturare un professionista significa costruire intorno a lui un contesto in cui quegli strumenti diventino competenza stabile, leadership, cultura diffusa. È qui che spesso perdiamo. Non all'inizio. Non quando il talento nasce. Lo perdiamo dopo. Quando dovrebbe crescere. Quando dovrebbe guidare. Quando dovrebbe trasformare esperienza individuale in valore collettivo. Un bartender di talento non diventa un professionista completo solo perché sa lavorare bene. Lo diventa se trova un contesto che gli permette di crescere senza doversi consumare.

Il talento cresce quando trova un contesto capace di trasformarlo in competenza e leadership

Un maître non diventa guida solo perché ha carisma. Lo diventa se trova un'azienda che gli dà responsabilità, strumenti e futuro. Un direttore non costruisce cultura se deve ogni giorno sopravvivere alla disorganizzazione. Il talento nasce in un momento. L'eccellenza si costruisce negli anni successivi. Ed è proprio lì che troppo spesso il sistema italiano si indebolisce.

Il paradosso italiano

L'Italia ha tutto per essere uno dei riferimenti mondiali dell'ospitalità. Ha cultura del prodotto, storia, sensibilità relazionale, capacità di improvvisazione intelligente, gusto e artigianalità. Ha inoltre scuole, territori, filiere e persone. Ma tutto questo, da solo, non basta. Perché un patrimonio non diventa un sistema automaticamente. Serve una struttura che lo renda competitivo. Serve un mercato che lo riconosca. Serve una cultura che tratti le professioni dell'ospitalità come carriere, non come passaggi temporanei. In troppi contesti italiani, il bartender è ancora percepito come una figura provvisoria. Il cameriere come un ruolo di transizione. Il lavoro di sala come qualcosa "in attesa di altro". Questa percezione non è innocua. Determina gli stipendi e il rispetto. Determina chi entra nel settore, chi resta e quanto a lungo resta. E alla fine determina la qualità dell'esperienza che arriva all'ospite.

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Cosa l'ospite non vede, ma percepisce

L'ospite non conosce i contratti. Non conosce i percorsi di carriera. Non sa quanto guadagna chi lo serve. Ma percepisce quando un locale non trattiene competenza. Lo sente nel turnover, nel servizio che cambia faccia ogni stagione, nel bartender bravo che sparisce, nel maître che non ritrova più, nel locale che parte forte e poi perde profondità. Il cliente magari non sa spiegarlo. Dice solo: "Prima mi sembrava diverso." E ha ragione. Perché quando se ne va la competenza, non se ne va solo una persona. Se ne va memoria. Se ne va continuità. Se ne va cultura interna. Un locale può restare bello. Può restare pieno. Può continuare a pubblicare contenuti. Ma perde qualcosa che non si vede nelle foto. Perde densità.

Il cliente spesso subisce il turnover dei dipendenti, avvertendo una minore competenza

Chi resta e costruisce

Ci sono professionisti che hanno scelto l'Italia e costruito qualcosa di straordinario. Patrick Pistolesi a Roma. Alex Frezza a Napoli. Lorenzo Querci a Milano. Faramarz Poosty a Firenze. E proprio Moebius Milano di Lorenzo Querci lo dimostra nel modo più concreto possibile: nella World's 50 Best Bars 2025 è al settimo posto nel mondo, salendo di 31 posizioni e ottenendo il Nikka Highest Climber Award. Un bar italiano nella top 10 mondiale. Costruito in Italia, da un professionista italiano, con una visione precisa e un sistema solido.

Lorenzo Querci, titolare del Moebius di Milano

Questo è il punto. Non è impossibile costruire eccellenza qui. È che troppo spesso chi lo fa costruisce prima un proprio ecosistema, senza aspettare che quello generale sia pronto. Questo è ammirevole. Ma non basta. Le eccezioni dimostrano che si può fare. Non dimostrano che il sistema funzioni. Un settore maturo non vive solo di eccezioni eroiche. Costruisce le condizioni perché quelle eccezioni diventino più frequenti, più stabili, più replicabili. Perché un campione migliora un locale. Un ecosistema migliora un'intera generazione.

Cosa cambierebbe se iniziassimo a parlarne davvero?

Cambierebbe la conversazione sui contratti. Non come tema laterale, ma come parte della qualità. Cambierebbe il modo in cui le scuole di formazione raccontano il futuro della professione: non solo "impara un mestiere", ma "entra in una carriera". Cambierebbe il modo in cui i media di settore celebrano gli italiani che vincono fuori. Non meno orgoglio. Più analisi. Cambierebbe il modo in cui gli imprenditori progettano i team. Non persone da sostituire. Persone da far crescere. Cambierebbe anche il modo in cui la politica guarda l'ospitalità. Non solo turismo, aperture, eventi, consumi, ma lavoro professionale, competenze, filiere umane, attrattività del Paese. Perché un settore che forma talento e poi lo lascia maturare altrove non perde solo lavoratori. Perde valore futuro.

Per far crescere, e quindi trattenere, i talenti in Italia non bisogna più ignorare l'aspetto contrattuale

Le tre prove di Spirito di Gusto

Tre domande, tre verifiche, un solo obiettivo: capire se il problema è il singolo caso o il sistema. Prova 1 - Il price della verità Quello che raccontiamo di noi è completo? Dire che gli italiani vincono nel mondo è vero. Ma non è tutta la verità. La verità completa include la domanda che quasi nessuno fa: perché così spesso vincono costruendo altrove il loro momento migliore? La narrazione esiste. Racconta ancora soprattutto la parte più rassicurante. Esito: da rivedere. Prova 2 - Il price del sistema Esiste un metodo che renda la permanenza una scelta competitiva? Non abbastanza. Il divario retributivo è documentato. Il percorso professionale è spesso poco leggibile. Il riconoscimento culturale della professione rimane discontinuo. I migliori che restano costruiscono eccellenza nonostante questi limiti, non perché siano stati superati. Moebius, settimo bar del mondo nel 2025 e miglior ascesa dell'anno, dimostra che si può fare. Non dimostra che il sistema sia già in grado di renderlo normale. Esito: no. Prova 3 - Il price del contesto Il contesto italiano accompagna davvero la maturazione del talento? Forma, sì. Accompagna, non sempre. Il talento senza un contesto adeguato può brillare, ma difficilmente diventa cultura diffusa. Ed è proprio questa la differenza che, anno dopo anno, determina il valore competitivo di un intero settore. Esito: no.

Il futuro dell’ospitalità italiana si misura da quanti talenti scelgono di restare

Questo non è un articolo contro chi parte. Chi parte fa spesso la scelta più razionale. E merita rispetto. Non è nemmeno un articolo contro l'Italia. È esattamente il contrario. È un articolo a favore di un Paese che ha tutto per essere molto più di un vivaio mondiale dell'ospitalità. Il silenzio intorno a questa domanda non è neutro. Ogni volta che celebriamo un professionista italiano all'estero senza chiederci perché abbia trovato lì il contesto giusto, stiamo raccontando solo metà della storia.

Lorenzo Antinori, creatore del Bar Leone di Hong Kong, nel 2025 votato miglior bar del mondo