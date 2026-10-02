La pulizia professionale è una parte fondamentale della filiera che permette alla ristorazione collettiva di funzionare ogni giorno. Prima e dopo il servizio, nelle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e nelle strutture assistenziali, igiene e sanificazione sono elementi essenziali quanto la preparazione dei pasti. Dietro ogni servizio c'è infatti una rete di aziende che fornisce prodotti, attrezzature e competenze per garantire ambienti e cucine sicuri, efficienti e conformi alle esigenze del settore. È il caso di Clintex Srl, azienda attiva da oltre trent'anni nel settore del cleaning professionale e presente su tutto il territorio nazionale, presente a IMMENSE 2026 proprio per il proprio interesse nel mondo della ristorazione collettiva.

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Francesco Carpentieri, ceo di Clintex, durante il suo intervento a margine di IMMENSE

La società distribuisce prodotti, sistemi, abbigliamento da lavoro e macchine per la pulizia industriale, affiancando alla fornitura attività di consulenza, assistenza tecnica, formazione e sopralluoghi. «La nostra azienda, che ha una storia oramai ultra trentennale, ha sviluppato nel tempo quelle che sono le esigenze di un settore, in particolare quelle dei servizi, quindi cleaning e ristorazione, in merito all'igiene e alla sanificazione degli ambienti», spiega Francesco Carpentieri, ceo di Clintex.

Dalla scelta dei prodotti alla sanificazione delle cucine

Il ruolo dell'azienda va quindi oltre la semplice vendita di detergenti. Clintex lavora sulla scelta delle soluzioni per l'igiene professionale, mettendo a disposizione consulenza tecnica prima e dopo la vendita. Il catalogo comprende prodotti per la pulizia, attrezzature, macchinari professionali e sistemi destinati alla gestione degli ambienti; l'azienda dichiara inoltre di disporre di un'area di magazzino di 4.000 metri quadrati e di una rete di copertura nazionale per le consegne.

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Per le mense, questo significa intervenire su uno degli aspetti che contribuiscono alla sicurezza e alla continuità del servizio: la pulizia degli ambienti e delle attrezzature. «Operiamo sia nel mondo del facility e come dicevo anche della ristorazione, quindi il mondo Horeca, dall'albergo alla ristorazione collettiva alle case di cura, alle case di riposo», sottolinea Carpentieri.

Per cucine ad alta capacità produttiva come quelle delle mense igiene e pulizia sono aspetti fondamentali

L'approccio descritto dal manager è quello di un partner tecnico che affianca il cliente nella scelta delle soluzioni. «Operiamo come partner per decidere assieme quali sono delle soluzioni per tenere una cucina pulita», spiega. Il servizio comprende la scelta dei materiali e dei sistemi di sanificazione, ma può estendersi anche alle attrezzature per la cucina professionale, alla loro installazione e alla gestione dei sistemi di distribuzione dei prodotti chimici.

Una fornitura che comprende anche assistenza e controllo

È proprio l'integrazione tra prodotto e servizio a caratterizzare il modello di Clintex. L'azienda offre infatti anche assistenza e manutenzione delle macchine per la pulizia professionale, oltre a incontri formativi rivolti agli addetti e sopralluoghi tecnici finalizzati a individuare soluzioni coerenti con le esigenze degli ambienti e con le normative di sicurezza.

Clintex offre assisenza tecnica per i macchinari usati dalle aziende della ristorazione collettiva che fornisce

Anche il tema della sostenibilità entra nella proposta aziendale: sul proprio sito Clintex indica tra gli obiettivi la riduzione del consumo di plastica, la scelta di detergenti a minore impatto e di prodotti monouso di origine naturale, insieme alla ricerca di soluzioni orientate al risparmio energetico.

Clintex a IMMENSE 2026

Questa attenzione alla filiera della ristorazione collettiva ha portato Clintex anche a IMMENSE 2026, dove ha partecipato come Premium Partner e Carpentieri è intervenuto nel confronto dedicato al settore. Tra i temi portati all'attenzione dell'evento anche quello delle stoviglie monouso e delle nuove regole europee, in un quadro nel quale sostenibilità, sicurezza ed efficienza diventano elementi sempre più rilevanti per le decisioni degli operatori.