Le scuole di formazione professionale non sono soltanto luoghi in cui si apprendono tecniche e competenze, ma veri e propri laboratori di cultura, innovazione e valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano. A cogliere questa idea è stato Cristian Monaco, imprenditore e gelatiere pluripremiato, che anni fa ha lanciato - insieme ai fratelli Simone e Andrea - il vincente format Gelaterie Mamò, che oggi conta 12 punti vendita a Roma e provincia, un progetto ancora in via di espansione con l’apertura futura di altre location. Tra i punti vincenti del format, una produzione giornaliera delle materie prime attraverso Mamò Lab, laboratorio innovativo con macchinari all’avanguardia.

Cristian Monaco, imprenditore e gelatiere pluripremiato

Roma Food Experience: 1.000 mq tra laboratori, formazione ed eventi

Cristian Monaco lancia oggi un progetto del tutto nuovo: Roma Food Experience, una scuola di formazione dove il cibo diventa esperienza. Un centro di formazione professionale, inaugurato in questi giorni, specializzato nel settore enogastronomico, con spazi tecnici arredati - dalle attrezzature professionali ai ledwall - per la ristorazione, gelateria, pasticceria, pizzeria e con sale disponibili per demo, masterclass, degustazioni, showcooking, eventi, meeting aziendali, workshop, press day. Una location che rappresenta oggi a Roma lo spazio polivalente più completo - 1.000 mq complessivi di spazio divisi tra laboratorio e scuola - con la possibilità di realizzare ogni allestimento in modo personalizzato per valorizzare l’identità del brand protagonista.

Roma Food Experience offre laboratori attrezzati, corsi professionali e spazi per eventi enogastronomici

Dalla gelateria alla pasticceria: i professionisti alla guida della scuola

Ogni settore è diretto da figure autorevoli dell’enogastronomia. La gelateria è affidata a Stefano Ferrara, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Ha fatto ricerca e sperimentazione per affinare la sua idea di gelato artigianale italiano: riduzione degli zuccheri, utilizzo delle tecniche di cottura e dei processi produttivi più innovativi. Vincitore del miglior cioccolato d’Italia nel 2023 per la Guida Gelaterie d’Italia Gambero Rosso e vincitore più volte dei Tre Coni. Con il format Formaessenza ha rivoluzionato il modo tradizionale di pensare il gelato, creando un prodotto dalla texture unica, servito in barattoli e declinato in linee e forme.

Uno dei laboratori di Roma Food Experience

A guidare la pasticceria sarà Giorgio Derme, pasticcere e già docente presso due scuole di pasticceria. Grande conoscitore del lievito madre, spazia dalla pasticceria contemporanea ai grandi classici, passando per la lavorazione del cioccolato. Il focus del modeling è diretto da Molly Coppini, cake designer di livello, sugar artist e docente internazionale, specializzata nella decorazione e nel modeling con isomalto e pasta di zucchero. Quattro libri alle spalle dedicati ai suoi progetti artistici e pubblicati con importanti illustratrici e designer come Jasmine Becket-Griffith e Charuca. Volto televisivo, ha collaborato con «La Prova del Cuoco» ed «È Sempre Mezzogiorno». La sua Molly Academy, realtà formativa online che oggi accoglie oltre 600 allievi provenienti da tutto il mondo, è l’unica scuola di formazione online accreditata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

La formazione di cuochi e pizzaioli e le collaborazioni con le academy