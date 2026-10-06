Nella ristorazione collettiva non ci sono soltanto appalti, contratti e pasti da preparare. A sostenere il funzionamento quotidiano di mense, cucine e strutture che producono grandi volumi di pasti ci sono anche aziende specializzate in prodotti, macchinari e servizi per la pulizia professionale. È proprio in questo ambito che la tecnologia sta iniziando a cambiare il modo di lavorare, con l'introduzione di robot collaborativi, progettati per affiancare gli operatori nelle attività di lavaggio, detersione e disinfezione delle superfici. È in questo ambito che opera Magris Spa, realtà che nel 2026 celebra 50 anni di attività e che ha costruito la propria presenza nel mercato puntando sull'integrazione tra forniture, tecnologia e servizi. L'azienda di Seriate, in provincia di Bergamo, era presente a IMMENSE 2026, la giornata che ANIR Confindustria ha dedicato a tutte le componenti del mondo della ristorazione collettiva, per portare le sue novità ma anche la sua grande esperienza in questo settore.

Magris spa, da anni fornisce prodotti per la pulizia professionale alle aziende della ristorazione collettiva

Magris propone prodotti per l'igiene professionale, macchine per la pulizia, sistemi di dosaggio, dispenser e altre soluzioni destinate ai diversi ambienti di lavoro. A questa offerta affianca assistenza tecnica, consulenza, formazione e noleggio operativo, con una rete di sedi e servizi distribuita sul territorio nazionale. «Le imprese, soprattutto quelle della ristorazione collettiva, hanno la necessità di avere un partner che le possa supportare fuori dal mercato del food a 360 gradi e noi ci proponiamo come interlocutore unico nazionale, forti di un gruppo di oltre 500 dipendenti che copre capillarmente il territorio nazionale», spiega Pietro Cornago, direttore commerciale di Magris.

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Pietro Cornago, direttore commerciale di Magris, durante il suo intervento a margine di IMMENSE

La robotica arriva nelle cucine delle mense

È però soprattutto sul fronte della robotica per la pulizia che Magris sta sviluppando una delle direttrici più interessanti della propria attività. Da circa tre anni l'azienda ha creato Magris Robotics, una divisione dedicata alle soluzioni robotiche per il cleaning professionale, con competenze ingegneristiche specifiche. L'obiettivo non è semplicemente sostituire una macchina tradizionale con un robot, ma costruire una collaborazione tra tecnologia e operatori. Il modello proposto da Magris Robotics prevede infatti che i robot si occupino delle attività più ripetitive e continuative, mentre il personale può concentrarsi sugli interventi di dettaglio, sulle aree critiche e sul controllo del risultato. Di fatto, si crea una vera squadra ibrida uomo-robot.

Le macchine di pulizia robotizzate che Magris spa propone per le cucine professionali della ristorazione collettiva

È una prospettiva che interessa direttamente anche le cucine della ristorazione collettiva, dove le superfici da trattare possono essere ampie e le operazioni di pulizia devono essere ripetute con regolarità. Cornago guarda proprio a questo scenario: «Riteniamo che nei prossimi mesi, ma soprattutto nel prossimo anno, la robotica sia una componente essenziale per il miglioramento dell'igiene anche nelle cucine, nelle refezioni, in tutti quei campi dove la domanda deve essere non se tu questa macchina te la puoi permettere, ma dove la risposta è che non puoi permetterti di non averla».

Cobot e pulizia: l'operatore resta al centro

Le soluzioni a cui fa riferimento Cornago sono cobot, cioè robot collaborativi progettati per lavorare in presenza dell'operatore. Nel caso delle attività di cleaning, possono essere impiegati per operazioni ripetitive su superfici ampie, mentre la presenza umana rimane necessaria per la supervisione, gli interventi puntuali e le attività che richiedono valutazione e controllo. Il modello è coerente con l'evoluzione descritta dalla stessa Magris per il cleaning professionale: robot autonomi, connettività e sistemi di sicurezza vengono integrati con le macchine già presenti, attraverso una progettazione che comprende sopralluogo, analisi degli spazi, configurazione dei cicli, formazione degli operatori e assistenza tecnica.

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Cornago ha parlato dell'evoluzione delle tecnologie per l'igiene e del ruolo che la robotica può assumere nelle cucine e negli ambienti della ristorazione collettiva. Magris indica infatti tra i propri servizi anche formazione e consulenza, oltre all'assistenza tecnica e al noleggio delle macchine, mentre la Magris Web Academy propone percorsi dedicati a prodotti, tecnici e macchinari.