27-29 OTTOBRE
A Tokyo il Mondiale del Panettone: oltre 200 concorrenti da 40 Paesi
Il Panettone italiano arriva a Tokyo per il Campionato del mondo: dal 27 al 29 ottobre i 200 concorrenti da 40 Paesi si sfideranno nelle categorie Classico, al Cioccolato e Decorato, con quattro maestri italiani in gara. L'evento porta l'arte italiana in Giappone e accende i riflettori su un simbolo del made in Italy, mentre i dolci delle feste preparano il Natale
Una grande novità caratterizzerà il prossimo mese di ottobre. Negli ultimi giorni, dal 27 al 29, la Fipgc - Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, grazie anche a un imponente sforzo organizzativo, sarà a Tokyo in occasione del Campionato del Mondo del Panettone. Esportiamo il made in Italy in estremo oriente, forti anche della nostra delegazione molto attiva in Giappone.
Campionato del Mondo del Panettone, 200 concorrenti da 40 Paesi
Si tratta di un evento di peso che vedrà la partecipazione di oltre 200 concorrenti da 40 Paesi. Professionisti che si cimenteranno nelle categorie Panettone Classico, al Cioccolato e Decorato. L’Italia sarà rappresentata da quattro maestri in gara e da due giurati. Il tutto sotto l’egida e la firma della Fipgc. C’è da essere davvero orgogliosi. Abbiamo voluto portare il Panettone così lontano in quanto è ormai riconosciuto a livello mondiale come prodotto di pura appartenenza italiana. Alto artigianato che rappresenta la nostra arte dolce e può fare da traino a tutto il comparto e alla filiera che lo alimenta.
Il Panettone come ambasciatore del made in Italy gastronomico
Chi lo avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa? La pasticceria artigianale sta raccogliendo il risultato di tanto impegno messo in campo con costanza e determinazione. Tornando in Italia, il Panettone, proprio in questi giorni, sta “iniziando a scaldare i motori” per le prossime festività natalizie. Si deve partire con grande anticipo per essere pronti al meglio per gli eventi di fine anno.
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I dolci delle feste sono un altro patrimonio nazionale che si articola in infinite declinazioni regionali e addirittura locali. Dal Pandoro al Pangiallo, fino agli Struffoli, l’Italia fa festa da nord a sud. Un momento dolce e un atteso punto di riferimento per le famiglie. Su queste basi un consiglio che ritengo doveroso è quello di rimanere ancorati alla tradizione. La nostra clientela si aspetta il dolce di sempre senza voli pindarici, anche se fatti a regola d’arte. Per l’innovazione abbiamo a disposizione tanti altri mesi.