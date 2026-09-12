Una grande novità caratterizzerà il prossimo mese di ottobre. Negli ultimi giorni, dal 27 al 29, la Fipgc - Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, grazie anche a un imponente sforzo organizzativo, sarà a Tokyo in occasione del Campionato del Mondo del Panettone. Esportiamo il made in Italy in estremo oriente, forti anche della nostra delegazione molto attiva in Giappone.

Panettone protagonista ai mondiali di Tokyo dal 27 al 29 ottobre

Campionato del Mondo del Panettone, 200 concorrenti da 40 Paesi

Si tratta di un evento di peso che vedrà la partecipazione di oltre 200 concorrenti da 40 Paesi. Professionisti che si cimenteranno nelle categorie Panettone Classico, al Cioccolato e Decorato. L’Italia sarà rappresentata da quattro maestri in gara e da due giurati. Il tutto sotto l’egida e la firma della Fipgc. C’è da essere davvero orgogliosi. Abbiamo voluto portare il Panettone così lontano in quanto è ormai riconosciuto a livello mondiale come prodotto di pura appartenenza italiana. Alto artigianato che rappresenta la nostra arte dolce e può fare da traino a tutto il comparto e alla filiera che lo alimenta.

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Il Panettone come ambasciatore del made in Italy gastronomico

Chi lo avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa? La pasticceria artigianale sta raccogliendo il risultato di tanto impegno messo in campo con costanza e determinazione. Tornando in Italia, il Panettone, proprio in questi giorni, sta “iniziando a scaldare i motori” per le prossime festività natalizie. Si deve partire con grande anticipo per essere pronti al meglio per gli eventi di fine anno.

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