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Da una cassetta di Coca-Cola al forno: la storia del pizzaiolo Roberto Morotti
Ha iniziato da bambino nella pizzeria dello zio, imparando il mestiere con tenacia e sacrificio. Oggi, nel locale di Bagnoli (Na), custodisce da 25 anni un'idea di pizza fondata sulla cura dell'impasto e del forno
C’è un forno a Bagnoli (Na) che dopo venticinque anni ha ancora il suolo intatto. Non è un caso: Roberto Morotti lo ha sempre trattato con i guanti bianchi, posando ogni pezzo di legna con cura, senza mai un gesto fuori posto. È la stessa cura con cui, da bambino, saliva su una cassetta di Coca-Cola per riuscire ad arrivare al piano di lavoro e spiare le pizze che entravano nel forno.
Dalla pizzeria dello zio al forno di Bagnoli
Tutto nasce in famiglia. Lo zio aveva una pizzeria a Pianura, e Roberto ci andava da ragazzino a portare i conti ai tavoli per guadagnarsi la mancia. A dodici anni smette di andare a scuola e si trasferisce con lo zio al Villaggio Coppola: impara a stagliare, a tagliare la mozzarella, a stendere. Non era il nipote privilegiato - quando sbagliava, arrivava la stecca sul gomito. Ma lui non mollava mai. Dopo ogni richiamo, dopo ogni umiliazione pubblica, tornava al forno con la stessa caparbietà.
Quella tenacia è diventata mestiere, poi passione, poi identità. Oggi la pizzeria Da Roberto a Bagnoli è un riferimento del quartiere, e il suo rapporto con l’Associazione Verace Pizza Napoletana dura da oltre vent’anni, nato quasi per caso, ai tempi dei primi Pizzafest al porto di Napoli, e mai più spezzato.
Il forno legge l'impasto: il mestiere secondo Roberto Morotti
«Se c’è passione - dice Roberto - viene tutto in automatico. Il forno legge l’impasto e tu devi saper leggere il forno». Ogni pizza, ogni orario di lavorazione, ogni tipo di impasto richiede una risposta diversa: più fiamma, solo calore, una spinta differente.
È una conversazione silenziosa e continua, che si impara solo con gli anni. Un mestiere che richiede tutto: i sabati, le domeniche, i giorni di festa. Roberto non lo nasconde: questo lavoro gli ha dato soddisfazioni enormi, e gli è costato tanto. Ma se tornasse indietro, non cambierebbe nulla.