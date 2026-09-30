Nella ristorazione collettiva il servizio non si esaurisce nel contratto, nell'appalto o nella preparazione dei pasti. Attorno a mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e strutture assistenziali ruota, infatti, una filiera articolata di aziende che forniscono prodotti e servizi necessari alla gestione quotidiana delle attività. Tra queste rientrano anche i fornitori di abbigliamento professionale, chiamati a garantire divise adeguate alle diverse mansioni degli operatori, continuità nelle forniture e, sempre più spesso, possibilità di personalizzazione.Per mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e strutture assistenziali, avere a disposizione i capi necessari significa infatti organizzare scorte, sostituzioni e consegne su più centri operativi. All Service ha sviluppato un modello in cui mantiene a magazzino una quota del 30-40% del fabbisogno previsto dal cliente, senza fatturare preventivamente la merce: i capi vengono poi fatturati progressivamente in funzione delle effettive necessità e consegnati direttamente dove lavora il personale.

Le divise da lavoro proposte da All Service, ideali per operatori della ristorazione collettiva

L'azienda, intervenuta per portare la propria testimonianza come player del settore a Immense, si occupa della progettazione e della produzione di abbigliamento da lavoro, seguendo internamente diverse fasi del processo, dalla modellazione al taglio, dalla cucitura al confezionamento fino alla personalizzazione.

Pubblicità

All Service e la produzione di abbigliamento professionale

Il progetto, spiega il direttore commerciale e socio Alfredo Acampa, è nato nel 2021 con l'obiettivo di costruire un'offerta che non si limitasse alla semplice fornitura di capi. «Praticamente confezioniamo gli abiti con una produzione svolta totalmente qui in Italia. L'obiettivo, aggiunge, è proseguire su questa strada attraverso un modello basato sul service e sulla personalizzazione delle divise».

Alfredo Acampa, direttore commerciale All Service srl

All Service segue direttamente diverse fasi della realizzazione: progettazione, modellazione, taglio, cucitura e confezionamento. A queste si aggiungono le attività di personalizzazione, attraverso macchine per il ricamo e sistemi di stampa digitale. Un'impostazione che consente di realizzare divise dedicate alle esigenze del cliente, comprese quelle legate all'identità visiva e all'organizzazione del servizio.

Per vedere questo video attiva JavaScript e usa un browser che supporta l'HTML5 video.

Alfredo Acampa, direttore commerciale All Service srl, nel suo intervento a margine di IMMENSE

Il magazzino come servizio per le mense

Uno degli aspetti su cui l'azienda ha costruito la propria proposta riguarda però anche la gestione delle scorte. Nel mondo della ristorazione collettiva, dove le attività possono essere distribuite su numerosi centri e dove il personale deve essere dotato delle divise necessarie, la disponibilità dei capi rappresenta un elemento operativo da gestire con continuità. All Service ha quindi sviluppato un sistema basato su una convenzione con il cliente: l'azienda mantiene a magazzino una quota del fabbisogno previsto, indicativamente tra il 30 e il 40%, senza fatturare preventivamente la merce.

All Service progetta divise professionali sulle specifiche esigenze dell'azienda

I capi vengono poi fatturati progressivamente in funzione delle effettive necessità e consegnati direttamente sui centri operativi. «Questo meccanismo - secondo il direttore commerciale - permette di ridurre i tempi di risposta e di effettuare le consegne direttamente dove il personale opera».

Dalla fornitura alla gestione delle esigenze

Per la ristorazione collettiva, quindi, la gestione dell'abbigliamento professionale diventa parte di una più ampia organizzazione della filiera. La necessità non riguarda soltanto l'acquisto delle divise, ma anche la possibilità di disporre dei capi quando servono, sostituirli, personalizzarli e distribuirli tra strutture e cantieri diversi. È su questo passaggio che All Service concentra il proprio modello: non soltanto produzione di abiti professionali, ma un servizio che integra progettazione, personalizzazione, disponibilità a magazzino e distribuzione.

L'esperienza di All Service mostra così un aspetto meno visibile della ristorazione collettiva: dietro ogni servizio di mensa esiste una rete di imprese che contribuisce a renderne possibile la gestione quotidiana. Dai prodotti alimentari alle attrezzature, dai sistemi di lavaggio all'abbigliamento professionale, la filiera comprende infatti anche quelle forniture che, pur rimanendo lontane dal piatto servito, incidono sull'organizzazione concreta del servizio.