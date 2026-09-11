VERSO IMMENSE
IMMENSE, tutti i protagonisti del confronto sulla ristorazione collettiva
IMMENSE 2026 porta a Roma il confronto sulla ristorazione collettiva: imprese, istituzioni, accademici e professionisti discutono il valore del Cibo Pubblico tra welfare, lavoro, appalti e qualità dei servizi. Il 15 settembre all’Ara Pacis, ANIR Confindustria riunisce voci diverse per leggere il futuro della Grande Ristorazione italiana e il suo ruolo pubblico
Indice
- 1I rappresentanti di Anir Confindustria
- 1.1Massimo Piacenti
- 1.2Emilio Roussier Fusco
- 1.3Francesco Garrubba
- 1.4Tommaso Putin
- 1.5Paolo Valente
- 2Le altre voci di IMMENSE 2026
- 2.1Alberto Lupini
- 2.2Andrea Pancani
- 2.3Michele Filippo Fontefrancesco
- 2.4Andrea Segrè
- 2.5Daniele Ricciardi
- 2.6Erica Mazzetti
- 2.7Maria Chiara Gadda
- 3IMMENSE 2026, istituzioni, imprese e cultura a confronto sul Cibo Pubblico
- 3.1Pierangelo Albini
- 3.2Raffaele Nevi
- 3.3Massimo Milani
- 3.4Antonio Misiani
- 3.5Michelangelo Pistoletto
- 3.6Niko Romito
- 3.7Francesco D’Ausilio
- 4Interventi istituzionali a IMMENSE 2026
- 4.1Tommaso Foti
- 4.2Edoardo Rixi
- 4.3Lucia Albano
- 4.4Elena Griglio
IMMENSE 2026, in programma il prossimo 15 settembre all’Ara Pacis di Roma, mette al centro la ristorazione collettiva come servizio essenziale per scuole, ospedali, luoghi di lavoro, università e comunità. È il campo in cui il pasto diventa organizzazione, lavoro, qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità economica e responsabilità pubblica. Per questo il confronto promosso da ANIR Confindustria riunisce profili diversi: rappresentanza industriale, giornalismo, accademia, imprese, istituzioni, contratti pubblici e politiche del lavoro. Non si tratta di sommare presenze, ma di costruire una lettura più precisa del Cibo Pubblico e della Grande Ristorazione italiana. Di seguito presentiamo le personalità che saranno protagoniste sul palco di IMMENSE 2026.
I rappresentanti di Anir Confindustria
Massimo Piacenti
È imprenditore della ristorazione collettiva e presidente di ANIR Confindustria dal luglio 2023. Prima dell’elezione aveva ricoperto la vicepresidenza dell’associazione con delega alle relazioni istituzionali e alla tesoreria. Alla guida di ANIR sostiene il riconoscimento della ristorazione collettiva come infrastruttura del welfare, ponendo al centro l’equilibrio dei contratti, la revisione ordinaria dei prezzi, la qualità misurabile e la continuità dei servizi. La sua posizione sintetizza il senso industriale di IMMENSE: portare la ristorazione collettiva fuori da una lettura marginale e riconoscerla come settore strategico.
Emilio Roussier Fusco
È imprenditore della ristorazione collettiva, presidente di Vivenda e vicepresidente di ANIR Confindustria con delega all’Area Mercato. Conosce direttamente l’organizzazione dei servizi destinati a scuole, strutture sanitarie, luoghi di lavoro e comunità. In ANIR segue i temi legati ai contratti pubblici, alla revisione ordinaria dei prezzi e alle condizioni economiche necessarie per garantire qualità e continuità del servizio durante l’esecuzione degli appalti. La sua prospettiva mette al centro un punto concreto: senza equilibrio contrattuale, la qualità del Cibo Pubblico resta fragile.
Francesco Garrubba
Vicepresidente di ANIR Confindustria e Direttore Filiale Sviluppo Ristorazione Scuole di Dussmann Italy. Da anni opera nella ristorazione scolastica, settore nel quale ha maturato una conoscenza diretta degli aspetti organizzativi, nutrizionali e di sicurezza del servizio. Il suo lavoro si concentra in particolare sulla qualità della ristorazione scolastica, sulle diete speciali e sulla capacità di rispondere ai bisogni di scuole, famiglie e bambini. Come Vicepresidente coordina il gruppo Lavoro e Relazioni Industriali di ANIR Confindustria.
Tommaso Putin
Vicepresidente di ANIR Confindustria e di Serenissima Ristorazione. Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, ha maturato oltre vent’anni di esperienza nella gestione finanziaria e strategica del gruppo, di cui è stato CFO fino al 2022. In ANIR segue in particolare i temi della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione coordinando il gruppo di lavoro e contribuendo allo sviluppo del lavoro dell’Associazione sugli standard ESG e sulla qualità misurabile.
Paolo Valente
Architetto e strategy manager, Paolo Valente è direttore generale di ANIR Confindustria. Dal 2020 coordina l’attività associativa e il confronto con istituzioni, imprese e stakeholders sui principali dossier della ristorazione collettiva. Il suo lavoro si concentra sul riconoscimento del settore come infrastruttura quotidiana del welfare e sul rafforzamento del concetto di Cibo Pubblico: non una formula comunicativa, ma una chiave per leggere il valore sociale, industriale e istituzionale dei servizi che ogni giorno garantiscono pasti in scuole, ospedali, luoghi di lavoro e comunità.
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Le altre voci di IMMENSE 2026
Alberto Lupini
È giornalista professionista dal 1979. Fondatore e direttore editoriale di Italia a Tavola dalla nascita della testata, ne è direttore responsabile dal 2002. Dal 2020 dirige anche Check-In. Da quarant’anni segue l’evoluzione della ristorazione, dell’ospitalità e del turismo, osservando i cambiamenti del mercato, delle politiche di settore e della cultura professionale dell’accoglienza. La sua presenza colloca IMMENSE dentro un confronto più ampio sul ruolo economico e sociale del food service in Italia.
Andrea Pancani
Giornalista, vicedirettore del TG La7 e conduttore di Coffee Break, programma dedicato alla politica e all’attualità. Ha iniziato la carriera nel 1982 e ha lavorato a lungo nell’informazione televisiva, anche come inviato di Telemontecarlo. La sua esperienza nella conduzione di confronti politici, economici e istituzionali lo rende una figura adatta a guidare un dibattito che intreccia imprese, regole pubbliche, lavoro e qualità dei servizi.
Michele Filippo Fontefrancesco
Michele Filippo Fontefrancesco è antropologo culturale e professore associato di Antropologia culturale ed Etnologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le sue ricerche riguardano l’antropologia del cibo e dell’economia, i sistemi alimentari, lo sviluppo locale e il rapporto tra produzioni, comunità e territori. È principal investigator del progetto europeo RestaCOVE, dedicato a nuovi modelli formativi e competenze professionali per la ristorazione collettiva.
Andrea Segrè
Professore ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna. Studia da oltre venticinque anni lo spreco alimentare e l’uso responsabile delle risorse. Ha fondato Last Minute Market, ideato la campagna Spreco Zero e dirige scientificamente l’Osservatorio Waste Watcher International. È presidente della Fondazione Casa Artusi. Nel 2026 ha pubblicato per Treccani Contro lo spreco. Cibo, valore, futuro, dedicato alle implicazioni economiche, sociali e culturali dello spreco alimentare.
Daniele Ricciardi
Avvocato, formatore e consulente specializzato in contratti pubblici, anticorruzione e innovazione amministrativa. È fondatore e presidente di ASSORUP, l’Associazione nazionale dei Responsabili unici del progetto. Si occupa di centralizzazione degli appalti dal 2002 e ha svolto incarichi internazionali nel public procurement per Commissione europea, Banca Mondiale e OSCE. Collabora con università e amministrazioni pubbliche nella formazione dei RUP.
Erica Mazzetti
Deputata, componente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera e segretaria della Commissione parlamentare per la semplificazione. Nel lavoro parlamentare segue in particolare infrastrutture, edilizia, energia, gestione dei rifiuti e contratti pubblici. Il suo contributo si colloca nel punto in cui norme, amministrazioni e capacità operativa devono incontrarsi. Per un settore come la ristorazione collettiva, che dipende in larga parte dalla domanda pubblica, la semplificazione non è un tema astratto: riguarda la possibilità di costruire gare più chiare, contratti più sostenibili e servizi più stabili.
Maria Chiara Gadda
È ingegnere gestionale, deputata e vicepresidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera. È legata alla legge 166 del 2016 sulla donazione e la distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, conosciuta come legge Gadda. La sua attività parlamentare si concentra sulle filiere agroalimentari, sull’economia circolare, sulla prevenzione dello spreco e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni ed enti del Terzo settore. Il suo profilo collega IMMENSE a una questione centrale: trasformare la prevenzione dello spreco in politica pubblica, pratica d’impresa e responsabilità di filiera.
IMMENSE 2026, istituzioni, imprese e cultura a confronto sul Cibo Pubblico
Pierangelo Albini
Direttore dell’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria. Dopo una lunga esperienza nell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, è entrato nella struttura nazionale di Confindustria nel 2008. Rappresenta il sistema delle imprese in commissioni ministeriali, enti e organismi pubblici. È vicepresidente di Fondirigenti, componente del CNEL e docente alla LIUC – Università Carlo Cattaneo. La sua presenza consente di leggere la ristorazione collettiva dentro il più ampio sistema dei servizi industriali: un comparto in cui lavoro, welfare, capitale umano e qualità contrattuale sono elementi inseparabili.
Raffaele Nevi
Raffaele Nevi è deputato, segretario della XIII Commissione Agricoltura e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Prima dell’ingresso in Parlamento è stato consigliere regionale dell’Umbria per tre legislature. Segue i dossier relativi all’agricoltura, alle filiere agroalimentari e alle imprese, intervenendo anche sulle regole degli appalti e sulle condizioni economiche dei servizi pubblici. Nel contesto di IMMENSE, il suo contributo riguarda il rapporto tra filiere, impresa e domanda pubblica: tre dimensioni decisive per un settore che deve garantire continuità, qualità e sostenibilità economica.
Massimo Milani
È imprenditore nel settore edilizio, deputato dal 2022 e segretario della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. Fa parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. La sua attività parlamentare intercetta temi legati a infrastrutture, territorio, servizi e qualità urbana. La ristorazione collettiva entra in questo quadro come parte dell’organizzazione materiale della vita pubblica: scuole, ospedali, luoghi di lavoro e comunità sono spazi nei quali il servizio alimentare contribuisce alla tenuta quotidiana del welfare.
Antonio Misiani
Economista, senatore e vicepresidente della V Commissione Bilancio. Parlamentare dal 2006, è stato sottosegretario e poi viceministro dell’Economia e delle finanze durante il secondo governo Conte. La sua attività riguarda finanza pubblica, politiche fiscali, autonomie territoriali, imprese e infrastrutture. Il suo profilo porta nel confronto di IMMENSE il tema della sostenibilità economica delle politiche pubbliche. Per la ristorazione collettiva, la qualità del servizio dipende anche dalla capacità di costruire regole e risorse coerenti con i costi reali, l’organizzazione del lavoro e la durata dei contratti.
Michelangelo Pistoletto
È tra i protagonisti dell’arte contemporanea. Con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto ha costruito un luogo di ricerca in cui l’arte entra in relazione con società, economia, ambiente, educazione e responsabilità pubblica. Il suo lavoro sul Terzo Paradiso porta a IMMENSE una prospettiva diversa da quella tecnica o istituzionale. Invita a leggere il cibo come parte di un equilibrio più ampio tra natura, produzione, comunità e trasformazione sociale. In questo senso, il Cibo Pubblico non riguarda solo l’organizzazione dei pasti, ma il modo in cui una società decide di prendersi cura dei propri luoghi, delle risorse e delle persone che li abitano.
Niko Romito
È chef e fondatore dell’Accademia Niko Romito, scuola di alta formazione professionale dedicata alla ristorazione. Con il ristorante Reale, tre stelle Michelin a Castel di Sangro, ha costruito uno dei percorsi più riconosciuti della cucina italiana contemporanea. Romito ha sviluppato un lavoro di ricerca sulla formazione, sulla nutrizione e sui modelli di ristorazione. Il progetto “Intelligenza Nutrizionale”, nato per ospedali e ristorazione collettiva, e il Campus di Ricerca e Alta Formazione indicano una direzione precisa: portare competenza gastronomica, metodo e qualità anche nei contesti in cui il cibo è servizio quotidiano, salute e welfare.
Francesco D’Ausilio
È storico dell’alimentazione e docente alla Luiss Guido Carli. Le sue attività di ricerca e insegnamento riguardano la storia e la cultura del cibo, i sistemi alimentari, l’agricoltura, le tecnologie emergenti, il patrimonio culturale e i processi di musealizzazione. Nel dibattito promosso da IMMENSE porta una lettura storica e sociale dell’alimentazione. Il cibo, soprattutto quando entra nello spazio pubblico, non è mai un fatto soltanto nutrizionale: riflette abitudini, disuguaglianze, modelli familiari, trasformazioni del lavoro, politiche sanitarie e cultura materiale di un Paese.
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Interventi istituzionali a IMMENSE 2026
Tommaso Foti
È Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR dal dicembre 2024. Esponente di Fratelli d’Italia, è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 1996, tornando a Montecitorio ininterrottamente dal 2018. Dal 2022 al 2024 ha ricoperto l’incarico di capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In precedenza, è stato consigliere comunale e vicesindaco di Piacenza, consigliere provinciale e consigliere regionale dell’Emilia-Romagna. Nel corso della sua attività parlamentare ha inoltre fatto parte di diverse commissioni della Camera, occupandosi in particolare di temi economici, infrastrutturali e territoriali.
Edoardo Rixi
È Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal novembre 2022, incarico già ricoperto nel 2018-2019. Esponente della Lega, ha iniziato la carriera istituzionale come consigliere regionale della Liguria, ricoprendo l’incarico di assessore regionale allo Sviluppo economico. Eletto alla Camera dei deputati nel 2018 e nuovamente nel 2022, nel primo governo Conte è stato sottosegretario e poi viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. Dopo le dimissioni dall’incarico nel 2019, ha assunto il ruolo di responsabile nazionale della Lega per Trasporti e Infrastrutture.
Lucia Albano
È Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 2022, nel Governo guidato da Giorgia Meloni. Esponente di Fratelli d’Italia, è stata eletta alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2018 e ha fatto parte della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della Commissione Finanze. Nel corso dell’attività parlamentare ha seguito provvedimenti e temi legati alla finanza pubblica, al sistema tributario e alle politiche economiche. Nel ruolo di sottosegretaria al MEF, partecipa ai lavori parlamentari in rappresentanza del Governo e segue l’iter di provvedimenti nelle commissioni competenti.
Elena Griglio
È Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal novembre 2022. Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, ha maturato una lunga esperienza nell’ambito delle attività legislative e istituzionali. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Capo dell’Ufficio Legislativo del MIT dal 2019 al 2022 e, tra il 2018 e il 2019, quello di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel suo attuale incarico segue l’attività normativa del Ministero e gli aspetti giuridici connessi alle politiche infrastrutturali e dei trasporti.
Verso IMMENSE 2026
- IMMENSE 2026, il Cibo Pubblico al centro: tra sprechi, lavoro e nuove regole
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