Niko Romito

È chef e fondatore dell’Accademia Niko Romito, scuola di alta formazione professionale dedicata alla ristorazione. Con il ristorante Reale, tre stelle Michelin a Castel di Sangro, ha costruito uno dei percorsi più riconosciuti della cucina italiana contemporanea. Romito ha sviluppato un lavoro di ricerca sulla formazione, sulla nutrizione e sui modelli di ristorazione. Il progetto “Intelligenza Nutrizionale”, nato per ospedali e ristorazione collettiva, e il Campus di Ricerca e Alta Formazione indicano una direzione precisa: portare competenza gastronomica, metodo e qualità anche nei contesti in cui il cibo è servizio quotidiano, salute e welfare.