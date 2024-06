Spritz 1814, la svolta di Aperitivo Casoni per l'estate

Lo Spritz 1814 con Aperitivo Casoni

Aperitivo e Spritz, la coppia vincente per dare il calcio d’inizio dell’estate. Rendi l’happy hour al calar del sole un momento di allegria tutto da condividere con Aperitivo 1814 Casoni, dal gusto piacevole e rinfrescante, ottenuto con un blend di aromatiche locali, semi e frutta mediterranea. Il must-have per uno spritz a regola d’arte: Spritz 1814, il compagno perfetto mentre si guarda una partita in compagnia, per un aperitivo informale post-lavoro o per un momento rigenerante sotto l’ombrellone. Fresco e dissetante, Spritz 1814 è titolare indiscusso dell’estate italiana.

Ingredienti:

2 parti di Aperitivo 1814

3 parti di Prosecco

1 parte di soda

Garnish: una fetta d’arancia

Procedimento:

Per preparare lo Spritz 1814, mettete il ghiaccio nel bicchiere. Quindi versate il Prosecco seguito da Aperitivo 1814.

Quindi, aggiungete una spruzzata di soda e miscelate servendovi dello stirrer. Infine, guarnite con una fetta di arancia e servite in tavola.

Tecnica: build

Bicchiere di servizio: Ballon

