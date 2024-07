Freschezza tropicale e gusto italiano: il cocktail Basilisco

Basilisco, ilcocktail che conquista con i suoi sapori esotici e la sua inaspettata nota italiana

Sognate di immergervi in un mare di freschezza tropicale? Allora non perdete il Basilisco, un cocktail che vi conquisterà con i suoi sapori esotici e la sua inaspettata nota italiana. Protagonista indiscusso di questo drink è il basilico, che regala al cocktail un aroma inconfondibile e un gusto erbaceo delicato. Il suo connubio con il latte di cocco, sia fresco che in lattina, crea una base cremosa e vellutata, perfetta per esaltare la dolcezza dello zucchero semolato e l'acidità del succo d'ananas. Un tocco di originalità viene dato dall'aggiunta di un caffè espresso, che infonde al cocktail un'inaspettata carica di energia e un retrogusto leggermente amarognolo. Il risultato è un'armonia di sapori che vi sorprenderà e vi lascerà con la voglia di un altro sorso.

Ingredienti:

1 l di latte di cocco

30 g di basilico fresco

400 g di latte di cocco denso in lattina

1 caffè espresso

75 g di zucchero semolato

200 g di succo d'ananas

Procedimento:

Mettere il basilico in infusione per 24 ore nel latte di cocco, quindi frullarlo insieme allo zucchero e al succo d’ananas

Versare il composto ottenuto in un bicchiere con ghiaccio e aggiungere il caffè espresso

Decorare con una foglia di basilico

