Mozzarella di mandorla vegetale del Ristorante San Martino

Mozzarella di mandorla vegetale.

Un antipasto vegetale nella ricetta realizzata da Raffaele Ros del Ristorante San Martino di Scorzè (Ve) e presente sulla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Maizena 5 g

Latte di mandorla 200 ml

Gelatina 3 g

Sale qb

Per il vegetale:

Olive taggiasche sott’olio senza nocciolo 12

Lamponi 12

Fragole tagliate a spicchi 4

Anguria 8 cubetti

Losanghe di cetriolo arrotolate 4

Pomodorini 8

Finocchi 4 spicchi

Zucchina 1

Losanghe di peperone rosso 8

Capperi sott’olio 8

Yogurt greco 40 g

Cipolla agrodolce 12 spicchi

Salsa di basilico fresco frullato qb

Olio emulsionato con succo di limone qb

Sale qb

Preparazione

Iniziare sciogliendo la maizena nel latte di mandorla: mescolare con pazienza affinchè si amalgami al meglio e continuare fino a bollore. Aggiungere la gelatina e il sale, poi lasciare raffreddare quanto basta. Una volta avvenuto ciò, si può procedere a riempire gli stampini sferici in silicone e a conservali in frigo. Bisogna lasciarli raffreddare per almeno 4 ore.

PER IL VEGETALE: prendere gli ingredienti elencati, prestando attenzione ad avere il giusto numero di spicchi e a fare in modo che i cubetti di anguria siano di circa 2 cm. La zucchina deve essere piccola e bisogna tagliarla in 8 pezzettini. Avendo controllato di avere tutti gli ingredienti nelle giuste quantità e fatto trascorrere il tempo necessario per gli stampini, si può procedere con la composizione del piatto: suddividere tutto il vegetale in quattro piatti e per ciascuno formare un cerchio. Tagliare quindi in tre spicchi la mozzarella di mandorla e posizionarla sopra la parte vegetale. Condire con la salsa al basilico, l’olio emulsionato al limone e un pizzico di sale. Avere cura dell’impiattamento così da esaltare i colori e i profumi dei vari ingredienti, prestando attenzione alla loro posizione e suddivisione nei diversi piatti. Buon appetito!

