Risotto bicolore con zucca, mele e bietole: la ricetta autunnale

Il risotto bicolore di zucca, mele e bietole è un primo piatto che abbina colori e sapori di stagione in una presentazione originale. La ricetta prevede due preparazioni distinte: un risotto verde, mantecato con purea di bietole, e uno arancione, arricchito con zucca e mele. La dolcezza della zucca e della frutta incontra le note vegetali delle bietole, mentre Parmigiano e burro donano cremosità alle due preparazioni. Il piatto viene composto a strati con l'aiuto di un coppapasta e completato con mele scottate nel brodo vegetale, fili di erba cipollina e semi di papavero. Una proposta vegetariana, ideale per valorizzare gli ingredienti autunnali.