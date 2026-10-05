Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Lunedì 5 ottobre 202610:37119.014 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

CREMOSO E INTENSO

Immagine ricetta

Risotto zafferano, Gorgonzola e funghi: la ricetta autunnale

Risotto allo zafferano cremoso, completato con una salsa al Gorgonzola DOP, funghi piastrati al timo e germogli freschi. Un primo piatto dal gusto intenso e aromatico, equilibrato da note vegetali e fresche

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti
Tempo totale: 40 minuti
Calorie: 580 kcal per porzione
05 ottobre 2026 alle ore 10:37

Il risotto allo zafferano con salsa al Gorgonzola DOP, funghi piastrati e germogli freschi unisce la cremosità del riso alla nota intensa e caratteristica del Gorgonzola. Lo zafferano dona colore e profumo, mentre i funghi, rosolati con aglio e timo, aggiungono una componente aromatica e terrosa.

Preparazione

1

Pulite i funghi e tagliateli a fette. In una padella scaldate un filo d’olio evo con lo spicchio d’aglio. Unite i funghi e fate cuocere per qualche minuto. Unite le foglioline di timo ed aggiustate di sale e pepe.

2

Tenete da parte i funghi e procedete con la preparazione del risotto.

3

In una casseruola fate soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio. Unite il riso e lasciatelo tostare mescolando spesso.

4

Sfumate con il vino bianco e aggiungete un mestolo di brodo bollente. Fate cuocere il risotto unendo il brodo al bisogno.

5

A fine cottura unite lo zafferano precedentemente stemperato in un bicchierino di brodo caldo.

6

Una volta cotto aggiustate di sale e pepe e mantecate con una noce di burro.

7

Nel frattempo fate sciogliere il Gorgonzola DOP con la panna.

8

Impiattate il risotto e guarnite con la salsa al Gorgonzola DOP, i funghi ed i germogli.

Contenuto di terze parti bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità per visualizzarlo.

A completare il piatto, i germogli freschi regalano una nota vegetale e croccante, creando un equilibrio tra cremosità, sapidità e freschezza.

Approfondisci

Tutto su risottoTutto su zafferanoTutto su gorgonzola

Tag

risottoricette autunnalizafferanogorgonzolaprimi piatticucina italianafunghiricette gourmet

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail