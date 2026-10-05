Il risotto allo zafferano con salsa al Gorgonzola DOP, funghi piastrati e germogli freschi unisce la cremosità del riso alla nota intensa e caratteristica del Gorgonzola. Lo zafferano dona colore e profumo, mentre i funghi, rosolati con aglio e timo, aggiungono una componente aromatica e terrosa.
CREMOSO E INTENSO
Risotto zafferano, Gorgonzola e funghi: la ricetta autunnale
Risotto allo zafferano cremoso, completato con una salsa al Gorgonzola DOP, funghi piastrati al timo e germogli freschi. Un primo piatto dal gusto intenso e aromatico, equilibrato da note vegetali e fresche
Preparazione
Pulite i funghi e tagliateli a fette. In una padella scaldate un filo d’olio evo con lo spicchio d’aglio. Unite i funghi e fate cuocere per qualche minuto. Unite le foglioline di timo ed aggiustate di sale e pepe.
Tenete da parte i funghi e procedete con la preparazione del risotto.
In una casseruola fate soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio. Unite il riso e lasciatelo tostare mescolando spesso.
Sfumate con il vino bianco e aggiungete un mestolo di brodo bollente. Fate cuocere il risotto unendo il brodo al bisogno.
A fine cottura unite lo zafferano precedentemente stemperato in un bicchierino di brodo caldo.
Una volta cotto aggiustate di sale e pepe e mantecate con una noce di burro.
Nel frattempo fate sciogliere il Gorgonzola DOP con la panna.
Impiattate il risotto e guarnite con la salsa al Gorgonzola DOP, i funghi ed i germogli.
A completare il piatto, i germogli freschi regalano una nota vegetale e croccante, creando un equilibrio tra cremosità, sapidità e freschezza.