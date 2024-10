Halloween: dolcetti sì, carie no! ecco come proteggere i denti dei più piccoli

Non sarà l'abbuffata di caramelle ad Halloween a far venire la carie ai bambini, ma proprio per le grandi quantità di zuccheri ingerite la Notte delle streghe può essere un ottimo pretesto per insegnar loro a fare prevenzione. Dopo essere rientrati in casa da feste o ronde da “dolcetto o scherzetto”, i genitori devono ribadire ai piccoli le regole di igiene orale. E metterle in pratica. Le carie sono un problema per tantissimi bambini in età scolare in tutto il mondo: ne è colpito dal 60 al 90%, dice l'Organizzazione mondiale della Sanità. Ma anche gli adulti non sono al riparo, tutt'altro: sempre secondo l'Oms, quasi il 100% dei “grandi” ha carie dentali.

Come proteggere i denti anche ad Halloween

Cosa sono le carie dentali?

Le carie sono opera dei batteri presenti in bocca che sfruttano gli zuccheri ingeriti producendo sostanze acide che attaccano i tessuti del dente fino a “scavarlo”. Pertanto, è bene ridurre il consumo di merendine, snack e zuccheri raffinati.

Come prevenire le carie nei bambini?

Ecco qualche suggerimento del Centro odontoiatrico dell'ospedale Humanitas, per fare di Halloween anche la festa dell'igiene orale.