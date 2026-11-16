Il sale rosa dell'Himalaya è diventato un simbolo della cucina gourmet e del consumo salutistico, ma il suo prezzo non corrisponde a particolari vantaggi nutrizionali. È composto prevalentemente da cloruro di sodio, come il sale comune, e non garantisce un apporto adeguato di iodio. Alcune analisi hanno inoltre rilevato tracce di metalli indesiderati. Il rosa al posto del bianco, una provenienza esotica, la promessa di una maggiore naturalità e il richiamo a minerali e oligoelementi. Il successo del sale rosa si inserisce in una tendenza che ha portato sulle tavole e nelle cucine professionali una crescente varietà di sali speciali, spesso proposti a prezzi sensibilmente superiori rispetto al prodotto comune. Ma quanto cambia davvero sul piano nutrizionale? E soprattutto, il prezzo più alto corrisponde a un vantaggio per la salute? Il chirurgo Roy De Vita, il medico e nutrizionista Giorgio Calabrese e il nutrizionista Domenicantonio Galatà ridimensionano le aspettative costruite intorno a questo prodotto. Il suo colore e la presenza di tracce di minerali non ne fanno un'alternativa più salutare al sale tradizionale, né giustificano le proprietà che spesso gli vengono attribuite.

Il colore del sale rosa deriva dalla presenza di tracce di minerali, soprattutto composti del ferro. Alcune analisi hanno rilevato anche elementi indesiderati, tra cui il piombo

Sale rosa dell'Himalaya: da dove arriva davvero

La prima precisazione riguarda la provenienza. Il sale rosa commercializzato come sale dell'Himalaya viene estratto principalmente nella miniera di Khewra, nella regione del Punjab, in Pakistan, all'interno della Salt Range, una formazione geologica situata ai piedi della catena himalayana. Non proviene quindi dalle vette dell'Himalaya, come il nome commerciale potrebbe suggerire. «Non parlerei propriamente di truffa, ma certamente non si tratta di un prodotto che giustifica le grandi aspettative riposte da molti consumatori», osserva Calabrese. Il richiamo all'Himalaya e l'immagine di un prodotto esotico contribuiscono a costruire una percezione di pregio che non trova riscontro in particolari vantaggi nutrizionali. Il sale rosa è sostanzialmente salgemma e la sua composizione è costituita per circa il 98% da cloruro di sodio.

Sale rosa dell'Himalaya: quattro cose da sapere Origine: viene estratto in Pakistan, nella regione del Salt Range, non sull'Himalaya.

viene estratto in Pakistan, nella regione del Salt Range, non sull'Himalaya. Composizione: è prevalentemente cloruro di sodio, come il sale comune.

è prevalentemente cloruro di sodio, come il sale comune. Minerali: le tracce presenti non assicurano un apporto nutrizionale significativo.

le tracce presenti non assicurano un apporto nutrizionale significativo. Iodio: non è una fonte affidabile di questo elemento e non sostituisce il sale iodato.

Sale rosa dell'Himalaya: quattro cose da sapere Origine: viene estratto in Pakistan, nella regione del Salt Range, non sull'Himalaya. Composizione: è prevalentemente cloruro di sodio, come il sale comune. Minerali: le tracce presenti non assicurano un apporto nutrizionale significativo. Iodio: non è una fonte affidabile di questo elemento e non sostituisce il sale iodato.

La colorazione caratteristica deriva invece dalla presenza di tracce di minerali, soprattutto composti del ferro, che conferiscono ai cristalli sfumature dal rosa pallido al rosso più intenso. Non è quindi il colore a testimoniare una maggiore ricchezza nutrizionale. «La particolare colorazione rosa deriva da impurità presenti nella miniera, in primis l'ossido di ferro, che non possiede alcuna proprietà eccezionale o salutistica», precisa Calabrese. De Vita, attraverso un video sulla sua pagina Facebook, sintetizza il meccanismo commerciale con una frase efficace: «Il nome vi vende un paesaggio, non un sale». La provenienza evocativa e l'aspetto diventano così elementi di differenziazione e posizionamento, capaci di sostenere prezzi che, secondo il chirurgo, possono arrivare a essere dieci volte superiori a quelli del sale comune.

Minerali e piombo: cosa dice la ricerca

La presenza di calcio, potassio, magnesio e altri elementi viene spesso utilizzata per presentare il sale rosa come una fonte di minerali. La loro presenza, tuttavia, non significa che il prodotto possa fornire un contributo nutrizionale significativo: le quantità sono generalmente troppo ridotte rispetto a quelle necessarie per incidere sull'apporto quotidiano. Un'analisi pubblicata nel 2020 sulla rivista scientifica Foods ha esaminato 31 campioni di sale rosa commercializzati in Australia. I ricercatori hanno rilevato concentrazioni variabili di minerali e altri elementi, ma hanno stimato che sarebbe stato necessario consumarne oltre 30 grammi al giorno per ottenere un apporto nutrizionalmente significativo da alcuni di questi minerali. Una quantità incompatibile con le raccomandazioni sul consumo di sale.

Il prof. Giorgio calabrese, medico e nutrizionista

Lo studio ha inoltre rilevato la presenza di elementi indesiderati, tra cui alluminio e piombo. In uno dei prodotti analizzati la concentrazione di piombo superava il limite massimo previsto dalla normativa australiana. Il risultato non significa che tutto il sale rosa sia contaminato o pericoloso: riguarda uno specifico campione e non può essere esteso automaticamente a tutti i prodotti in commercio. Evidenzia però che l'origine naturale non costituisce, da sola, una garanzia di purezza e che la composizione delle materie prime deve essere sottoposta a controlli. Anche Calabrese richiama l'attenzione sulla presenza di elementi diversi dal cloruro di sodio. «Sebbene siano presenti tracce di zinco e rame, si riscontrano anche elementi come il nichel, oltre a piombo, tellurio e bario». Si tratta, precisa, di quantità generalmente molto contenute, il cui rilievo sanitario non va enfatizzato senza una valutazione delle concentrazioni effettive e dell'esposizione.

Una valutazione analoga arriva da Galatà, che distingue la presenza analitica di una sostanza dalla sua effettiva rilevanza nutrizionale. «Non tutto ciò che è presente in un alimento è necessariamente presente in quantità nutrizionalmente significative». Il sale rosa, quello marino integrale e il comune sale da cucina hanno origini e processi produttivi differenti, ma condividono una composizione prevalentemente a base di cloruro di sodio. Le tracce di altri minerali possono variare in funzione della materia prima e della lavorazione, senza rappresentare necessariamente un vantaggio per l'organismo. Il problema nasce quando queste caratteristiche merceologiche vengono trasformate in promesse salutistiche. Il sale rosa può avere un valore estetico, sensoriale e gastronomico, ma la presenza di un elenco di minerali non è sufficiente per attribuirgli proprietà nutrizionali superiori. Per ottenere quantità significative di alcuni di questi elementi bisognerebbe consumare dosi di sale incompatibili con le raccomandazioni alimentari.

Il problema dello iodio: il sale rosa non sostituisce quello iodato

L'aspetto nutrizionale più importante riguarda lo iodio. Il sale rosa dell'Himalaya non è normalmente arricchito con questo elemento e non rappresenta una fonte affidabile per coprirne il fabbisogno. Il sale iodato viene invece sottoposto a una fortificazione controllata proprio per contribuire alla prevenzione dei disturbi da carenza iodica. Lo iodio è indispensabile per la produzione degli ormoni tiroidei, che regolano numerose funzioni dell'organismo. Assume un'importanza particolare durante la gravidanza, quando un apporto adeguato contribuisce al corretto sviluppo del cervello e del sistema nervoso del feto. Le donne in gravidanza e in allattamento rientrano quindi tra i gruppi per i quali la disponibilità di questo micronutriente è particolarmente importante. De Vita richiama anche la storia della iodoprofilassi, ricordando come l'introduzione dello iodio nel sale abbia contribuito a ridurre sensibilmente la diffusione del gozzo in alcune aree degli Stati Uniti: «Sapete chi protestò più forte? I chirurghi del gozzo. Io sono un chirurgo e vi dico che avevano torto». In Italia il riferimento normativo è la legge 21 marzo 2005, n. 55, che ha introdotto misure per la prevenzione del gozzo endemico e delle altre patologie da carenza iodica.

Il chirurgo Roy De VIta

La norma stabilisce che i punti vendita assicurino la contemporanea disponibilità di sale iodato e sale comune, con quest'ultimo fornito su specifica richiesta del consumatore. Prevede inoltre che nella ristorazione pubblica e collettiva sia messo a disposizione anche il sale arricchito con iodio. Calabrese sottolinea la differenza tra il sale rosa e quello iodato: «Il sale dell'Himalaya risulta completamente privo di iodio, a differenza del nostro sale che, provenendo dal mare, ne conserva una quota naturale, la quale può essere ulteriormente integrata nel cosiddetto sale iodato». È però importante distinguere la presenza naturale e variabile di iodio nei sali marini dalla fortificazione controllata: il sale marino comune non garantisce da solo un apporto adeguato e non sostituisce quello iodato. Anche Galatà considera questo il punto nutrizionale più rilevante. «Il sale rosa dell'Himalaya, così come molti sali marini non iodati, non rappresenta una fonte affidabile di iodio». Sostituire sistematicamente il sale iodato con quello rosa, senza assicurarsi un apporto adeguato attraverso altre fonti alimentari, può quindi diventare una scelta nutrizionalmente svantaggiosa. Il nutrizionista evidenzia un paradosso: «Spesso scegliamo il sale rosa perché contiene tracce di numerosi minerali, rinunciando però a un sale arricchito proprio con un micronutriente di cui conosciamo l'importanza fisiologica e il ruolo nella prevenzione delle carenze». La soluzione non è aumentare il consumo di sale, ma preferire quello iodato, rispettando comunque le quantità raccomandate.

Naturale non significa necessariamente più salutare

Il successo del sale rosa si lega anche a una tendenza più ampia del mercato alimentare: l'associazione tra naturalità, origine geografica e presunti benefici per la salute. Un prodotto meno lavorato o proveniente da un luogo lontano viene spesso percepito come qualitativamente superiore rispetto a un alimento comune, ma questa associazione non trova necessariamente conferma nelle evidenze nutrizionali. Galatà invita a superare questa contrapposizione. Le sue considerazioni sono estrapolate dal White Paper scientifico L'importanza di un'assunzione equilibrata di sale per la salute umana, presentato il 27 marzo 2026 da Compagnia Italiana Sali (CIS) e Atisale, in collaborazione con un team di ricercatori dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Il documento affronta il rapporto tra sale e salute attraverso le evidenze scientifiche, cercando di superare sia la demonizzazione dell'ingrediente sia le narrazioni commerciali che attribuiscono a determinate tipologie proprietà nutrizionali straordinarie.

Il nutrizionista Domenicantonio Galatà

La sua origine va tenuta presente nella lettura delle considerazioni riportate: si tratta di un lavoro promosso da due realtà della filiera del sale, con la collaborazione di ricercatori universitari. «Naturale non è sinonimo di salutare, così come trasformato non significa necessariamente meno sano», osserva Galatà. L'aggiunta controllata di iodio al sale è un intervento tecnologico regolamentato, finalizzato a un preciso obiettivo di salute pubblica, che non compromette la sicurezza del prodotto né la sua funzione gastronomica. Una distinzione che riguarda anche la comunicazione alimentare: origine, lavorazione e caratteristiche di un ingrediente possono essere valorizzate, ma non devono diventare automaticamente sinonimo di superiorità nutrizionale.

Sale speciale in cucina: una scelta gastronomica, non salutistica

Il successo del sale rosa va letto anche alla luce dell'evoluzione della cucina e delle abitudini di consumo. Il sale non è più soltanto un ingrediente funzionale alla sapidità o alla conservazione: è diventato anche un elemento di presentazione e caratterizzazione del piatto. Nelle cucine professionali la scelta di un sale particolare può dipendere dalla dimensione dei cristalli, dalla velocità di dissoluzione, dalla consistenza e dall'effetto visivo. Un fiore di sale aggiunto a fine preparazione, un cristallo affumicato su una carne o una granella rosa su un piatto possono contribuire all'esperienza gastronomica. Sono caratteristiche che possono giustificare una differenza di prezzo in termini di lavorazione, origine e impiego, ma non devono essere trasformate in promesse di salute.

La mappa dei sali in commercio: quanti e quali sono? I sali si distinguono principalmente per origine, metodo di estrazione, granulometria e trattamenti successivi: Sale marino comune (o fino/grosso): Estratto dall'evaporazione dell'acqua di mare mediante saline, raffinato per rimuovere le impurità ed eventualmente fortificato con iodio (sale iodato). Sale marino integrale: Non viene sottoposto ai processi di raffinazione industriale; trattiene una maggiore umidità e tracce di altri minerali marini, presentandosi con una grana più grossa e un colore spesso leggermente grigiastro. Salgemma (o sale minerale terrestre): Estratto da giacimenti sotterranei derivati da antichi mari prosciugati milioni di anni fa (è il caso del sale rosa dell'Himalaya o del sale di Bad Ischl). Fiore di sale (Fleur de Sel): I cristalli più sottili e leggeri che si formano spontaneamente sulla superficie delle saline durante l'evaporazione. Molto apprezzato in alta cucina per la croccantezza e la rapida dissoluzione. Sali affumicati: Sali (spesso marini o di roccia) esposti per giorni ai fumi di legni pregiati (come faggio, quercia o hickory), ideali per dare note affumicate a piatti di carne, pesce o verdure senza l'uso di additivi chimici. Sali speciali colorati o speziati: Sale nero (Hawaiano o Kala Namak): Il primo arricchito con carbone attivo, il secondo di origine vulcanica indiana caratterizzato da un forte aroma di zolfo (usato anche nella cucina vegana per simulare il sapore dell'uovo).

Sale blu di Persia: Un raro salgemma iraniano che deve la sua sfumatura azzurra alla presenza di silvinite.

Sali aromatizzati: Miscelati con erbe aromatiche, spezie, aglio o vino rosso.

La mappa dei sali in commercio: quanti e quali sono? I sali si distinguono principalmente per origine, metodo di estrazione, granulometria e trattamenti successivi: Sale marino comune (o fino/grosso): Estratto dall'evaporazione dell'acqua di mare mediante saline, raffinato per rimuovere le impurità ed eventualmente fortificato con iodio (sale iodato). Sale marino integrale: Non viene sottoposto ai processi di raffinazione industriale; trattiene una maggiore umidità e tracce di altri minerali marini, presentandosi con una grana più grossa e un colore spesso leggermente grigiastro. Salgemma (o sale minerale terrestre): Estratto da giacimenti sotterranei derivati da antichi mari prosciugati milioni di anni fa (è il caso del sale rosa dell'Himalaya o del sale di Bad Ischl). Fiore di sale (Fleur de Sel): I cristalli più sottili e leggeri che si formano spontaneamente sulla superficie delle saline durante l'evaporazione. Molto apprezzato in alta cucina per la croccantezza e la rapida dissoluzione. Sali affumicati: Sali (spesso marini o di roccia) esposti per giorni ai fumi di legni pregiati (come faggio, quercia o hickory), ideali per dare note affumicate a piatti di carne, pesce o verdure senza l'uso di additivi chimici. Sali speciali colorati o speziati: Sale nero (Hawaiano o Kala Namak): Il primo arricchito con carbone attivo, il secondo di origine vulcanica indiana caratterizzato da un forte aroma di zolfo (usato anche nella cucina vegana per simulare il sapore dell'uovo). Sale blu di Persia: Un raro salgemma iraniano che deve la sua sfumatura azzurra alla presenza di silvinite. Sali aromatizzati: Miscelati con erbe aromatiche, spezie, aglio o vino rosso.

Il sale rosa può quindi trovare spazio nella cucina di un ristorante, purché venga valorizzato per quello che offre realmente: colore, consistenza e caratteristiche sensoriali. Non è invece un'alternativa nutrizionalmente superiore al sale comune e non sostituisce il ruolo del sale iodato. Galatà sposta l'attenzione anche sulle competenze di chi cucina. «La riduzione del sale non dovrebbe essere affrontata soltanto come una sottrazione, ma anche come una questione di competenze gastronomiche». La conoscenza degli ingredienti, la valorizzazione dei sapori naturali e il corretto utilizzo delle tecniche di preparazione e cottura possono aiutare a realizzare piatti gustosi anche con quantità inferiori di sale aggiunto. La cucina diventa così uno strumento di prevenzione, oltre che di qualità gastronomica.

Quanto sale consumare: la quantità resta il vero problema