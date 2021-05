£$Giro del Vino, 12ª tappa$£. Tappa golosa come un Moscadello

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 11:00

La 12ª tappa

La tappa di oggi: Siena-Bagno di Romagna, 212km



Moscadello di Montalcino Doc: U

Classifica generale:





Egan Bernal (IGD) in 42h35'21'' Aleksandr Vlasov (APT) +45'' Damiano Caruso (TBV) +1'12'' Hugh John Carthy (EFN) +1'17'' Simon Philip Yates (BEX) +1'22'' Emanuel Buchmann (BOH) +1'50'' Remco Evenepoel (DQT) +2'22'' Giulio Ciccone (TFS) +2'24'' Tobias Svendsen Foss (TJV) +2'49'' Daniel Martinez (IGD) +3'15''

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte da Siena e arriva a Bagno di Romagna dopo 212km e 4 Gran Premi della Montagna, due di 3ª e due di 2ª categoria. Una tappa da 4 stellette di difficoltà sia per il profilo altimetrico impegnativo che per il fatto che arriva dopo la giornata massacrante di ieri sullo sterrato di Montalcino che ha visto la vittoria di tappa diLa tappa di oggi continua su strade vocate al vino ma si porta con sè ancora i sapori di Montalcino. Abbiamo scelto per questo il Moscadello di Montalcino Doc, un vino da abbinare a piatti golosi e chi in gruppo oggi avrà voglia di gustarsi una tappa che offre tante occasioni dovrà rifarsi ai sentori di questo vino.na lunga storia, un vino che ha goduto di un’ampia notorietà. Da papa Urbano VIII, a Francesco Redi in un suo poemetto e a Ugo Foscolo in tempi più recenti. Oggi sono poche cantine lo producono. È Vino da dessert perfetto per accompagnare pasticceria e dolci secchi. Delle tre diverse varianti la Vendemmia tardiva dimostra tutta l’avvolgenza di un vino passito, dall’aspetto dorato, armonico, aromi di albicocca disidratata ed un carattere di spezie dolci.